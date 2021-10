"Rolnik szuka żony": Justyna wróci do domu w kolejnym odcinku? Zaskakujące sceny w zwiastunie! 

W sieci pojawił się gorący zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Co tym razem wydarzy się w programie o poszukujących miłości rolnikach? Jak potoczą się dalsze losy Magdaleny, Macieja, Pawła, Józefa oraz Dawida? Spójrzcie tylko na TO nagranie! U Dawida wydarzy się coś, co doprowadzi go do płaczu! Zwiastun "Rolnik szuka żony" W najbliższą niedzielę, 25 października, Telewizyjna Dwójka wyemituje najnowszy odcinek siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Już za kilka dni zobaczymy, jak kandydatki i kandydaci rolników i rolniczki Magdaleny radzą sobie na wsi i czy między uczestnikami hitu TVP pojawiły się już uczucia. Patrząc na zwiastun programu wszystko wskazuje na to, że najwięcej emocji przyniesie nam wątek Dawida. Rolnika czeka poważna rozmowa z Agnieszką, która już w poprzednim odciniu nie ukrywała, że jest na niego wściekła za to, że zbyt długo rozmawiał z Martyną. (...) Wczoraj po wyjeździe kamer na początku było miło, a później tak właśnie między Martynką a Dawidem zawiązywały się jakieś pakty, gdzie my z Magdą czułyśmy się takie odtrącone- mówiła przed kamerą w poprzednim odcinku. Niedojrzałość Dawida sprawiła, że ja jutro wyjadę po prostu- dodała później kandydatka rolnika. Teraz w zwiastunie widzimy zdenerwowane kandydatki Dawida i samego rolnika, który nie mógł powtrzymać łez! A co wydarzy się u pozostałych uczestników programu? Paweł wybierze się na kolejną randkę, kandydatki Józefa będą ostro walczyć o uczucia rolnika, a u Magdy ciąg dalszy rywalizacji międy Adamem, Mateuszem i Pawłem. Zobaczcie gorący zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Zobacz także: Rolnik szuka żony. Marlena ścięła drastycznie włosy. Już tak nie wygląda! Zwiastun...