"Rolnik szuka żony": Swieta i Kasia dokuczają Bogusi: "Wróciłaś do XVIII wieku"

Bogusia wyrasta na faworytkę Krzysztofa w "Rolnik szuka żony 8". Uczestniczki mają do niej coraz mniej sympatii w przeciwieństwie do widzów: "Kaśka to z zazdrości aż purpurowa się robi"

Za uczestnikami i rolnikami z 8. edycji "Rolnik szuka żony" pierwsze wspólne dni na gospodarstwach. Bogusia swoją pracowitością i podejściem do życia na roli zaskarbiła sobie uwagę Krzysztofa, co nie do końca spodobało się Swiecie i Kasi, które również walczą o jego serce.

On już ma swoją faworytkę - zawyrokowały przed kamerami.

Widzom nie do końca podoba się zachowanie koleżanek wobec Bogusi. Śą zauroczeni osobowością uczestniczki, jednak boją się, że Krzysztof może ją skrzywdzić... Dlaczego?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauci już wiedzą, którzy kandydaci jako pierwsi pojadą do domu!

"Rolnik szuka żony 8": Bogusia ulubienicą widzów: "Oby im się udało"

Bogusia, Swieta i Kasia goszczą na gospodarstwie Krzysztofa w "Rolnik szuka żony". Chociaż rolnik stara się obdarzać zainteresowaniem wszystkie kandydatki, to podczas ostatniego odcinka bezsprzeczną faworytką do jego serca okazała się być Bogusia. Uczestniczka zasłużyła na podziw rolnika swoim zaangażowaniem nie tylko w pomoc na gospodarstwie ale również w budowanie relacji pomiędzy nimi.

Czuję, że Bogusia też coś czuje do mnie. To, że ja jej to okazuję, to ona też to okazuje, interesuje się mną, moją osobą. [...] Widzę, że coś tu zaiskrzyło - mówił Krzysztof

Bogusia nie tylko świetnie odnalazła się w pracy przy bydle ale również podczas malowania płotu czy koszenia trawy kosą ręczną. Wówczas rolnik nie szczędził jej słów podziwu:

- Dobrze ci idzie! To jest coś! Gdzie się tego nauczyłaś?

- Niespodzianka!

- Ale Ty kosisz! Ja cię tu widzę. Bogusia jest zdolną dziewczyną, widzę ją na swoim gospodarstwie.

Kasia i Swieta z zadaniami poradziły sobie nieco gorzej. Nie ukrywały, że praca, którą proponował Krzysztof jest dla niech lekko problematyczna i nie wszystkie zadania były w stanie wykonać. Zaangażowanie Bogusi przy koszeniu trawy skomentowały słowami:

- W 100% wróciłaś do XVIII wieku, a my z XXI wieku nie nadajemy się do kosy - zawyrokowała Kasia

- Ja się odnajdę i w XVIII i w XXI - odpowiedziała Bogusia

Widzom nie spodobało się zachowanie Kasi i Swiety podczas dnia na gospodarstwie oraz w stosunku do Bogusi:

- "Swieta jest trochę... dziwna". Pani Bogusia i pomoże w gospodarce i do tańca i różańca. Życzę powodzenia 😉

- Pani Bogusia do tańca i różańca... Wspaniała para.. Natomiast Swietłana i Pani Kasia zachowują się niedojrzale. Jak nastolatki😂

- Załatwiła Panią kasie idealnie 🤪

- Kaśka to z zazdrości aż purpurowa się robi... Zazdrość, że Bogusia ogarnięta baba za a ta czego się nie dotknie to jak kulą w płot.. Swetlana pani wykształcona to wiadomo że przyszła się zabawić a Kaśka niedorajda życiowa już się prawie wprowadzała i się zesr*ało...

- Katarzyna to zawistna kobieta. Obgaduje, dogryza jak tylko może.(...)

- Pani Kasia tylko docinki kieruje w stronę Bogusi.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Elżbieta ma dość jednego z kandydatów?! "Wyprowadził mnie z równowagi"

W dodatku uważają, że Krzysztof i Bogusia stworzyliby idealną parę i to właśnie ją rolnik powinien zostawić na gospodarstwie:

- Trzymam kciuki za Bogusię i Krzysztofa. Oby ją wybrał i im się ułożyło. Pasują do siebie. Pracowici, wiedzą po co są w programie. Powodzenia.

- Bogusia to moja faworytka od początku... już na zapoznaniu pierwszym sprawiała dobre wrażenie. Pasują do siebie, Bogusia pracowita i szczera. Oby im się udało.

- Absolutnie im kibicuje, bardzo fajna para, niestety reszta niewypał totalny

Jednak nie wszyscy wierzą w powodzenie tego związku i obawiają się, że Krzysztof może skrzywdzić Bogusię:

- Bogusia fajna... ale może zostać na koncu oszukana..no nie wierze na dłużej...

- Może i Bogusia by chciała... Jakoś nie wierzę w dobre intencje tego pana. No ale zobaczymy.

A Wy co sądzicie o relacji tych dwojga? Mają szansę na miłość?