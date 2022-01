"Rolnik szuka żony": Joasia odpowiedziała szczerze, co myśli o Dawidzie z poprzedniej edycji! 

Joanna z "Rolnik szuka żony" po raz kolejny zdecydowała się zapytać swoich obserwatorów o wrażenia po ostatnim odcinku. Wśród nich pojawiły się pytania m.in. o scenariusz programu i możliwość rezygnacji z niego. Kandydatka Kamila odpowiedziała i zdradziła to, o czym do tej pory uczestnicy nie mówili wprost! Joanna z "Rolnik szuka żony" ujawnia kulisy 8. edycji hitu TVP Joanna i Kamil to jedna z par "Rolnik szuka żony", której kibicują wszyscy widzowie. Najmłodszy rolnik 8. edycji szybko zdobył sympatię, a jego poważne podejście do życia zachwyciło fanów hitu Telewizji Polskiej. Joanna i Kamil w ostatnim odcinku oficjalnie potwierdzili, że są parą , a teraz internauci zapytali kandydatkę rolnika czy w programie był przygotowany scenariusz : Reżyseria programu daje jakieś scenariusze/podpowiedzi czy wszystko, co mówicie jest od was? Joanna bez ogródek poinformowała, że nie było scenariusza w programie, a uczestnicy i kandydaci mieli wolną rękę i zachowywali się przed kamerami tak, jak chcieli: Wszystko co mówimy jest od nas - wyznała szczerze Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Wybranka Kamila, Asia, szczerze o uczestnikach! Co myśli o Kamili i Stanisławie? A jak wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji z udziału w programie? Jest możliwa w każdym momencie? Jak wiadomo Justyna sama zdecydowała się opuścić gospodarstwo Kamila . Jej odejście było obciążone karą finansową? Jak wyglądało organizacyjnie RSZ - czy mogłaś w każdej chwili zrezygnować bez konsekwencji? - zapytał jeden z internautów. Joasia z "Rolnik szuka żony" poinformowała wprost, że produkcja nie chce zatrzymywać kandydatów na siłę i każdy, jeśli zdecyduje, że nie ma szansy na relację, może odejść z...