"Rolnik szuka żony": Joasia pokazała urocze zdjęcie Antosi. Ale już wyrosła 

Joanna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym zdjęciem córeczki i po raz pierwszy zdecydowała się pokazać twarz Antosi. Dziewczynka wygląda uroczo, a dumni rodzice nie ukrywają, że pięknie przesypia noce, ale w ciągu dnia dba o to, aby się nie nudzili. Para nie ukrywa swojego szczęścia, które znaleźli dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie najnowsze zdjęcie Antosi! Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała urocze zdjęcie córki. Jest na nim ktoś jeszcze! Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" udowodnili, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość. Para planuje swój ślub, który odbędzie się już w 2023 roku, tymczasem w październiku Joasia i Kamil z "Rolnika" zostali rodzicami . Do niedawna nie pokazywali swojej córeczki w mediach społecznościowych, ale ostatnio to się zmieniło. Joanna i Kamil opowiedzieli o swoim szczęściu w programie "Pytanie na śniadanie" , a teraz narzeczona rolnika opublikowała w relacji na Instagramie urocze zdjęcie śpiącej Antoniny. Tylko spójrzcie na ten uroczy widok! Do kogo jest podobna Antosia? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joasia pokazała, jak Kamil zajmuje się córką. Mała Antosia jest urocza! Joanna i Kamil w pierwszym wywiadzie po narodzinach córeczki dla "Pytanie na śniadanie" nie ukrywali, że są bardzo szczęśliwi. Obecnie skupiają się na opiece nad córeczką i organizowaniu ślubu, który ma się odbyć w stylu boho w rodzinnych stronach Joasi. Para zdradziła też skąd pomysł na imię i okazuje się, że obojgu po prostu bardzo się spodobało, kiedy wymieniali propozycje imion. Sądzicie, że w 9. edycji "Rolnik szuka żony" któraś z par powtórzy historię Joanny i Kamila? Michał i Adrianna już deklarują, że są zakochani.