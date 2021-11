"Rolnik szuka żony": Joanna o ślubie Bogusi i Krzysztofa. Szybko wyszła z wesela? 

Jakub z " Rolnik szuka żony" pojawił się na weselu Natalii, która również brała udział w szóstej edycji hitowego show TVP. Rolnik pokazał zdjęcia z uroczystości. Z kim wybrał się na wesele? Czy po rozstaniu z Anią ponownie się zakochał? Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" już po ślubie! Ilona pokazała pierwsze zdjęcie panny młodej Jakub z "Rolnik szuka żony" na weselu Natalii Jakub, który w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" poszukiwał kandydatki swojego serca nie był aktywny w mediach społecznościowych. Po rozstaniu z Anią wydał tylko jedno oświadczenie i nie wypowiadał się więcej w sieci oraz nie publikował żadnych zdjęć. Niedawno jednak postanowił założyć konto na Instagramie. W miniony weekend pojawił się również na ślubie Natalii, kandydatki Sławomira z 6. edycji "Rolnik szuka żony". Natalia, co prawda nie znalazła miłości w show TVP, ale zakochała się niedługo po programie. 25 lipca przysięgali sobie miłość przed ołtarzem. Panna młoda zaprosiła na uroczystość swoich przyjaciół z programu. Na ślubie pojawili się Ilona i Adrian, którzy do tej pory tworzą zgodną i szczęśliwą parę oraz Jakub Napierała, który powiózł również parę młodą do kościoła. Rolnik opublikował na swoim koncie pamiątkowe zdjęcie. Na uroczystości pojawił się w towarzystwie Adriana i Ilony. Najprawdopodobniej nie towarzyszyła mu żadna partnerka - chyba, że jego weselna partnerka po prostu nie pozowała do wspólnych zdjęć. Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" opublikowała relację ze ślubu! Suknia ślubna kosztowała... 779 zł! Wiemy, gdzie ją kupić! Jakub z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcie z wesela Natalii. ...