Nie uwierzycie, za co oberwało się Joannie z "Rolnik szuka żony" od uszczypliwej internautki. W obronie partnerki Kamila stanęli również inni obserwatorzy. Co się dokładnie stało?

Joanna z "Rolnik szuka żony" ostatnio razem z Kamilem odwiedziła swoje gimnazjum. Było to niezwykle wzruszające i pełne ciepłych wspomnień spotkanie, którym partnerka rolnika podzieliła się ze swoimi obserwatorami. Pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów, ale jedna z internautek bardzo kąśliwie skomentowała... stylizację Joanny! Stwierdziła nawet, że taki ubiór to w jej opinii brak szacunku do miejsca, jakim jest szkoła. Partnerka Kamila nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Zobaczcie, o co dokładnie poszło.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna pokazała zdjęcie w nowej fryzurze. "Kamilowi się podoba"!

"Rolnik szuka żony": Joanna skrytykowana za stylizację! Jest odpowiedź partnerki Kamila

Joanna i Kamil to jedna z najbardziej lubianych par, których miłość zaczęła się dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Ich uczucie narodziło się bardzo szybko i już finale 8. edycji hitowego show stacji TVP, byliśmy świadkami zaręczyn tej pięknej pary. Co więcej, Joanna i Kamil już przygotowują się do ślubu, który ma odbyć się w przyszłym roku.

Młody rolnik i jego partnerka zyskali tak dużą sympatię fanów programu "Rolnik szuka żony", że teraz widzowie show chętnie śledzą losy Joanny i Kamila za pośrednictwem mediów społecznościowych.

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

Joanna na swoim Instagramie chętnie dzieli się z internautami nowinkami ze swojego życia. Ostatnio postanowiła zrelacjonować swoją niedawną wizytę w szkole, do której uczęszczała jako nastolatka. Oczywiście tego dnia towarzyszył jej również Kamil. Tak Joanna opisała wizytę w swoim gimnazjum na Instagramie.

- Super było odwiedzić szkołę, którą zakończyło się w 2015 roku. [...] Ta szkoła wiele mnie nauczyła. To w niej zaraziłam się wolontariatem, który jest w moim życiu do teraz. [...] Wracając tam po 7 latach i widząc, jak wiele się zmieniło chciałabym jeszcze bardziej tam wrócić. Spotkanie to wzbudziło we mnie wiele emocji – od szczęścia do wzruszenia. Dzieciaczki, z którymi mieliśmy okazje porozmawiać, ich chęć poznania nas i naszej historii to jak wiele pytań otrzymaliśmy – coś pięknego. Oczywiście padło też pytanie o najbardziej nielubiany przedmiot w szkole. 😂 Jak patrzyłam na zdjęcie pamiątkowe mojej klasy, to szczerze mówiąc sama bym się nie poznała. 😂😂 Jeszcze raz dziękujemy za to spotkanie. ❤️ - napisała Joanna.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna pokazała zdjęcie z programu, a Iza wymownie komentuje. Nadal ma żal do Kamila?

Wielu fanów zamieściło pod nowym postem Joanny z "Rolnik szuka żony" mnóstwo ciepłych słów. Ale jedna z internautek pozwoliła sobie na pewne uszczypliwości w kierunku Joanny, a mianowicie zarzuciła partnerce Kamila... nieodpowiednią do sytuacji stylizację!

- Te włosy i ubranie, to wyglada tak jakbyś wylazła z łóżka dopiero, a nie była w odwiedzinach i to w szkole…. Dramat 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 - napisała internautka.

Joanna grzecznie jej odpisała:

- Dobrze, że chociaż wyspana byłam. 😂 Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka. ☺️

Jednak uszczypliwa internautka dalej drążyła temat.

- To nie jest hejt. Można mieć dystans do siebie super naprawdę rozumiem, można również nie przywiązywać wagi do ubioru, nie musi to być nic drogiego ani markowego, ale po prostu wg mnie taki ubiór w takim miejscu to totalny brak szacunku. Ale Ty rób z siebie co chcesz, bo widzę że i tak nie zrozumiesz 🙈 - dodała fanka.

Partnerka Kamila z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała również na ten komentarz:

- Myślę, że większym brakiem szacunku byłoby gdybym poszła w bluzce do pępka i mini. ☺️ Byłam ubrana w to w czym czuję się swobodnie. ☺️ „Rób z siebie co chcesz” ciekawe określenie 😁 Dobrej nocy. 😘 - odpowiedziała Joanna.

Na szczęście pozostali internauci stanęli po stronie uczestniczki "Rolnik szuka żony" i również odpowiedzieli na kąśliwe uwagi obserwatorki Joanny.

- Na luzie ubranie po prostu, a nie brak szacunku. - Dramat to jest Twój komentarz...

A Wy, co myślicie o tej sytuacji? Bo my podziwiamy Joannę za opanowanie!