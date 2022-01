"Rolnik szuka żony": Joanna pokazała zdjęcie w nowej fryzurze. "Kamilowi się podoba"!

Joanna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła fanów hitu Telewizji Polskiej zdjęciem w zupełnie innej fryzurze. Do tej pory narzeczona rolnika nosiła rozpuszczone włosy i od czasu programu zdążyła już zrezygnować z gzrwyki i zmienić kolor na blond. Teraz Joanna opublikowała zdjęcie w "domowym wydaniu" i zaskoczyla zdjęciem w kucyku, który całkowicie odsłonił jej twarz... Uczestniczka hitu TVP wygląda jak nastolatka!

Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie w nowej fryzurze

Joanna i Kamil to najsympatyczniejsza para z ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Mimo młodego wieku poważnie podchodzą do życia i do programu faktycznie zgłosili się, aby znaleźć miłość - co ujęło fanów programu. Para w przyszłym roku planuje ślub i powoli zajmują się organizacją wesela, które ma być huczne, jak zapowiadali podczas live'a na Instagramie.

W programie Joanna dała się poznać jako miła i pracowita dziewczyna, która szybko zdobyła serce Kamila. Co ciekawe w programie narzeczona rolnika zawsze miała rozpuszczone włosy i teraz zdradziła powód. Okazuje się, że nie lubi siebie w kucyku, ale w takim wydaniu podoba się Kamilowi...

Trochę bardziej po domowemu. Nie lubię siebie w związanych włosach, ale Kamilowi się podoba - napisała Joanna na Instagramie.

Instagram / joasia.wielgosz

Po tym zaskakującym wyzwaniu internauci pospieszyli z komplementami, zapewniając Joannę, że Kamil ma rację i w kucyku wygląda pięknie.

O wczoraj jestem zasypywana wiadomosciami odnoścnie moich związanych włosów. Dziękuję za tyle miłych słów. - dodała Joanna.

Instagram / joasia.wielgosz

Do tej pory w programie Joanna nosiła wyłącznie rozpuszczone włosy. Okazuje się, że w zwiazanych włosach nie czuła się komfortowo. Wygląda na to, że teraz to się zmieni!