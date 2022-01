"Rolnik szuka żony": Joanna przeżyła trudne chwile: "Dziś mi strasznie ciężko"

Joanna z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zdradziła, że razem z Kamilem rozpoczęli przygotowywania do ślubu! Zakochani już jakiś czas temu zdradzili, kiedy chcą powiedzieć sobie "tak", a teraz zabrali się za organizowanie uroczystości. Joanna wyznała, w jakim stylu chciałaby urządzić wesele i zwróciła się do fanów z prośbą. Zobaczcie, co napisała! Joannai Kamil z "Rolnik szuka żony" szukają sali weselnej Joanna i Kamil poznali się na planie ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i są jedną z dwóch par, których relacja przetrwała po programie. Młody rolnik oświadczył się swojej partnerce w finałowym odcinku hitu prowadzonego przez Martę Manowską i jak się okazuje, już rozpoczęli przygotowania do ślubu. Jakiś czas temu Joanna i Kamil zdradzili, że chcą zorganizować uroczystość w 2023 roku. Ostatnio zakochani pojawili się w programie "Pytanie na śniadanie" i właśnie tam opowiedzieli, jakie menu chcieliby na weselu. - Drogą kompromisu ustaliliśmy, że to będą dania typowo tradycyjne. Może uda się połączyć dwie kuchnie nasze regionalne, czyli trochę Lubelszczyzny, trochę Wielkopolski - zdradził Kamil. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna wyjechała do rodziców, jest z nią Kamil? Joanna i Kamil do tej pory nie informowali, gdzie zostanie zorganizowana uroczystość i jak będzie wyglądać ich wesele. Teraz jednak narzeczona rolnika podczas relacji na InstaStories uchyliła rąbka tajemnicy! Joanna ogłosiła bowiem, że wraz z Kamilem rozpoczęli już poszukiwania sali weselnej. Okazuje się, że zakochani marzą o przyjęciu w stylu rustykalnym. Szukamy pięknego miejsca na wesele. Chcielibyśmy coś w stylu rustykalnym. W promieniu 70 km od Czarnkowa- napisała Joanna i zwróciła się do internauów: Polecacie...