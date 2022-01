Joanna i Kamil poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Ich miłość zaczęła się bardzo szybko, ale przetrwała do dzisiaj. W wielkim finale Kamil postanowił oświadczyć się swojej ukochanej, co spotkało się z różnymi opiniami widzów. Jedni uważają, że to świetna decyzja, inni zaś, że oboje są za młodzi na małżeństwo. Joasia zdecydowała się wytłumaczyć, dlaczego nie chcą czekać ze ślubem. Co napisała?

"Rolnik szuka żony": Joanna szczerze o szybkiej decyzji o ślubie z Kamilem

Joanna i Kamil to para, która poznała się na planie 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Młody rolnik oraz jego kandydatka dość szybko zdecydowali się ze sobą zamieszkać, a w wielkim finale Kamil oświadczył się Joannie na oczach milionów widzów. Jak się okazało, narzeczeni planują ślub na 2023 rok. Niedawno opowiedzieli również, w jakim stylu chcieliby zrobić wesele oraz jakie planują menu.

Drogą kompromisu ustaliliśmy, że to będą dania typowo tradycyjne. Może uda się połączyć dwie kuchnie nasze regionalne, czyli trochę Lubelszczyzny, trochę Wielkopolski - zdradził Kamil.

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" korzystają ze swojej popularności i doradzają się widzów o najlepsze lokalizacje weselne. Przyszła panna młoda zdradziła, że zdecydowali się na styl rustykalny jeśli chodzi o dekorowanie weselnych wnętrz. Para kocha wieś oraz naturę, dlatego wybór tego tematu przewodniego był dla nich oczywisty. Asia i Kamil chcą, aby ozdoby były proste, najlepiej z naturalnych materiałów. Najlepiej aby dekoracje łączyły wiejski klimat ze stylem boho, który jest bardzo modny w ostatnich latach. Widzowie jednak wciąż dopytują rolników, czy ich decyzja o ślubie nie była jednak zbyt spontaniczna.

Fani zastanawiają się, czy Asia i Kamil z "Rolnik szuka żony" nie zdecydowali się na ślub zbyt szybko. Ukochana rolnika jednak nie ma wątpliwości:

Jedni uważają, że to szybko inni, że to późno. A my uważamy, że to idealny czas - napisała na Instagramie

Asia i Kamil zakochali się w sobie na planie "Rolnik szuka żony". Na tę chwilę są pewni swoich uczuć i nie mają wątpliwości, że chcą spędzić ze sobą resztę życia. Do ich daty ślubu jednak zostało jeszcze trochę czasu. Najbliższe dwa lata spędzą na przygotowaniach do wielkiego dnia. Kibicujecie im?