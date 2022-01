"Rolnik szuka żony": Joanna wyjechała do rodziców, jest z nią Kamil?

Justyna z "Rolnik szuka żony" opublikowała komentarz pod zdjęciem Joanny i Kamila. Jak zareagowała na ich wspólną fotkę z romantycznej randki? Czy była faworytka rolnika wbiła szpilę rolnikowi i jego partnerce, a może kibicuje parze, która poznała się w programie Telewizyjnej Jedynki? Zobaczcie sami! Spójrzcie na zdjęcie z randki Joanny i Kamila i sprawdźcie, co napisała Justyna. Justyna z "Rolnik szuka żony 8" kibicuje Joannie i Kamilowi Justyna wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Kamila. Co więcej, rolnik od samego początku nie ukrywał, że to właśnie brunetka z kręconymi włosami jest jego faworytką. Niestety, szybko okazało się, że Justyna nie odnajduje się na gospodarstwie Kamila i ma zupełnie inne podejście do życia niż rolnik. Kobieta postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w programie i wróciła do domu. Dziś Kamil jest szczęśliwy u boku innej kandydatki, Joanny. Joanna w ostatnich odcinkach "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że jest zakochana w rolniku, a w jednym z komentarzy na Instastories zapewniła, że nie przeszkadza jej to, że początkowo Kamil był zauroczony Justyną. Wiele razy powtarzałam, że Kamil wybierze sercem. Dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? Byłyśmy we trzy tam jednak, więc każdą chciał poznać - wyznała wówczas Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil są zaręczeni? Zwiastun finału zdradza wszystko! Teraz wszystko wskazuje na to, że Justyna ma dobre relacje z Joanną i Kamilem i mocno im kibicuje. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" skomentowała nowe zdjęcie publikowane przez Joannę. Jaki kraj, taki Słoneczny Patrol. Rozbawiło mnie strasznie to zdjęcie. 😂 Musi tutaj zostać mimo wszystko! 😂😂- napisała Joanna pod jej...