"Rolnik szuka żony": Joanna pokazała córkę. Antosia rośnie jak na drożdżach

Magda Bator z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie piękne rodzinne zdjęcia. Była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki pokazała, jak spędza święta Bożego Narodzenia ze swoim partnerem i ukochanym synkiem, który ma już siedem miesięcy. Marcel rośnie jak na drożdżach i jest prawdziwym słodziakiem! Tylko spójrzcie na te zdjęcia. Magda Bator z "Rolnik szuka żony" pokazała świąteczne zdjęcia Magda Bator wzięła udział w przedostatniej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka w programie zaprosiła do swojego domu trzech kandydatów: Mateusza, Pawła i Adama. Niestety, fani hitu TVP z pewnością doskonale pamiętają, że żaden z mężczyzn nie zdobył serca Magdy. W ostatnich odcinkach siódmej edycji okazało się, że rolniczka postanowiła zawalczyć o swoje szczęście i odezwała się do Kuby, który również wysłała do niej swój list, ale ze względu na pracę nie mógł wziąć udziału w nagraniach programu. Między Magdą a Kubą szybko narodziło się prawdziwe uczucie, a widzowie mogli zobaczyć ich romantyczną randkę. Rolniczka przeprowadziła się do swojego partnera, a kilka miesięcy później zakochani ogłosili, że spodziewają się dziecka. Synek pary przyszedł na świat w maju br. Marcel, Marcelek jest z nami ❤ Mamy go ❤ Czułość 🤱 Oddanie 💏👪- pisała wówczas szczęśliwa rolniczka. Teraz Magda z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci piękne rodzinne zdjęcia, a my możemy zobaczyć, jak zmienił się jej ukochany synek.