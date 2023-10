Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony 9" zakochali się w sobie niemalże od pierwszego wejrzenia. Tuż przed finałowym odcinkiem rolnik był już pewien, że chce oświadczyć się swojej wybrance. Adrianna powiedziała tak i w finałowym odcinku pojawili się już jako narzeczeństwo. Po emisji finału Party.pl odwiedziło parę w ich domu:

Michał też miał sporo do powiedzenia:

Skąd takie wnioski? Zobaczcie naszą rozmowę z Adrianną i Michałem z 9. edycji "Rolnik szuka żony".

Michał z "Rolnik szuka żony" o związku z Adą powiedział, że "wspólne życie naprawdę wiele weryfikuje". Niedawno redakcja Party.pl miała przyjemność odwiedzić uczestników 9. edycji w ich domu na Podlasiu. Wspólnie z zakochanymi wróciliśmy wspomnieniami do listu Ady, który odmienił ich wspólne życie na lepsze. Adrianna z "Rolnik szuka żony" przyznała jednak, że nie udało jej się w liście zawrzeć wszystkiego, co chciałaby o sobie napisać. W rozmowie z Moniką Maszkiewicz przyznała:

Wspólne życie wiele weryfikuje. Wiadomo, że kiedy piszesz do kogoś list, kiedy mówisz o sobie, rzadko ludzie piszą "moją zaletą jest to, to, to, a moją wadą jest to, to, to" i jeżeli chcesz się dobrze zaprezentować to rzadko kiedy ktoś pisze o negatywnych stronach. Często jest tak, że nawet ludzie nie wiedzą o sobie, co jest czymś, co drugiego człowieka irytuje.