Kasia i Tomasz oraz Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony 9" odwiedzili "Pytanie na śniadanie" by opowiedzieć o tym, co słychać u nich przed świętami. Jak zamierzają spędzić Boże Narodzenie i czy ich rodziny już się poznały?

A jak wygląda sytuacja u Klaudii i Valentyna?

W Boże Narodzenie TVP wyemituje odcinek specjalny "Rolnik szuka żony", w którym ulubieńcy widzów z różnych sezonów opowiedzą, co zmieniło się u nich w ostatnim czasie. Klaudia i Valentyn oraz Tomasz i Kasia z "Rolnik szuka żony 9" mieli okazję już dzisiaj opowiedzieć widzom, jak spędzą święta, podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie":

My spędzamy święta i u mnie i u Tomka, a że mamy blisko do siebie to będzie ułatwienie. Najpierw u mnie, potem u Tomka i Tomka babci.