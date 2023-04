"Rolnik szuka żony": Jest zwiastun zerowego odcinka! Oni chcą szukać miłości w 10.edycji

Zerowy odcinek " Rolnik szuka żony " już w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 17.30. Pierwszy zwiastun ósmej edycji programu wzbudził mnóstwo emocji, głównie za sprawą dwójki uczestników: pięknej Kamili i Emila, który pojawił się w siódmej edycji "Rolnika" jako kandydat o serce Magdaleny. Teraz w sieci pojawiła się kolejna zapowiedź zerowego odcinka. Zobaczcie, kto poszukuje miłości w 8. edycji "Rolnik szuka żony"? Kogo zobaczymy w nowym zwiastunie zerowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Już w niedzielę 4 kwietnia poznamy uczestników nowej edycji i tradycyjnie piątka z nich, która otrzyma najwięcej listów dostanie się do programu. W poprzedniej edycji rekordzistką była Magdalena, która niedawno ogłosiła, że spodziewa się dziecka , a w ósmym sezonie jej rekord ma szansę pobić Kamila. W nowej edycji z pewnością nie zabraknie wzruszeń, co zapowiada prowadząca: Chcą kochać i być kochanym. Wierzą, że gdzieś na świecie jest osoba, która od zawsze była im pisana. - mówi w zapowiedzi Marta Manowska. Tymczasem fani programu już nie mogą doczekać się kolejnej edycji hitowego programu TVP i sugerują, że to może być najlepsza edycji w historii: - Czekamy na te emocje, afery, płacze, kłótnie i sceny zazdrości - Czekam z niecierpliwością - To będzie najlepsza edycja! Koniecznie obejrzyjcie cały zwiastun! Zobacz także: Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak wygląda jej garderoba. Jest zaskakująco... mała! Najwięcej emocji w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony" wzbudziła piękna rolniczka, Kamila. Dostanie rekordową ilość listów? Szansę na udział w 8. edycji programu ma też dwoje seniorów, którzy marzą...