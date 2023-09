Jeden z kandydatów, którzy napisali do Anny z "Rolnik szuka żony" wywołał niemałe emocje u widzów. Co tak bardzo im się nie spodobało?

W niedzielę, 24 września, widzowie zobaczyli drugi odcinek najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". To, co działo się na ekranie wzbudziło sporo emocji wśród internautów - chodzi o jednego z kandydatów Anny, który debiut w programie ma już dawno za sobą! Sprawdźcie szczegóły.

Fani ostro o kandydacie Anny z "Rolnik szuka żony"

Pierwsze odcinki każdego sezonu "Rolnik szuka żony" zawsze są źródłem niemałych emocji wśród telewidzów - to czas pierwszych rozmów z kandydatami, którzy zdecydowali się napisać listy do bohaterów programu. Tym razem jednak to, co działo się na telewizyjnym ekranie rozgrzało internautów do czerwoności!

Jak się okazuje, jednym z kandydatów Anny w "Rolnik szuka żony" był Bartek - nie był to jednak debiut mężczyzny w programie. Kandydat próbował też zdobyć względy rolniczek z poprzednich edycji: Kamili Boś z "Rolnik szuka żony 8" i Klaudii z 9. odsłony show. W rozmowie z Bartkiem, Anna nie omieszkała nawiązać do tego faktu i była wobec intencji Bartka dosyć podejrzliwa.

- Czy Ty masz szczere i uczciwe zamiary, skoro jest troszkę taki "latawiec", mi się wydaje? - bez ogródek zapytała Anna swojego kandydata.

Mimo że mężczyzna przyznał, że jego występy w poprzednich edycjach "Rolnik szuka żony" były nieporozumieniem, internauci licznie komentowali jego postawę i zdecydowanie nie przebierali przy tym w słowach.

- Żenada ten facet.

- Lovelas dobrze mu powiedziała

- Ja jestem ciekawa po co ona go wybrała, skoro wiedziała ze on tam startował do każdej.

- Bartek to ma parcie na szkło, a nie szuka kobiet.

- Anna go zdemaskowała!

- No nie pokazał się z dobrej strony. Szybko go rozszyfrowała!

Całą sytuację, którą widzowie mogli zobaczyć w "Rolnik szuka żony 10", skomentowała także Klaudia, która wzięła udział w 9. edycji show i do niej również zgłosił się kandydat Anny w poszukiwaniu miłości na całe życie.

- Pozamiatane! Szapo ba (właśc. chapeaux bas, z fr. czapki z głów - przyp. red.) - napisała Klaudia z "Rolnik szuka żony".

10. edycja "Rolnik szuka żony" zdecydowanie obfituje w niespodzianki i emocjonujące dla widzów zdarzenia, czego doświadczyła również Agnieszka z "Rolnik szuka żony", zaskoczona jednym z kandydatów. Okazało się, że mężczyzna zadzwonił do niej z ... terapii uzależnień, na której obecnie przebywa.

Co sądzicie o sytuacji z kandydatem Anny? Zgadzacie się ze zdaniem internautów?

Rolnik szuka żony 10: screen z programu