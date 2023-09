W kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony 9" uczestnicy zorganizują dla swoich kandydatek randki. Nie wszystkie okażą się romantyczne, ale nie będzie to przeszkodą, aby pojawiły się pierwsze deklaracje. Dla niektórych kandydatek będzie to czas trudnych rozmów, a z kolei Klaudia zaczyna mieć wątpliwości dotyczące jednego z mężczyzn, którego zaprosiła do swojego gospodarstwa! Randki, deklaracje i pierwsze łzy w zwiastunie "Rolnik szuka żony" 9! Początek listopada to będzie prawdziwa uczta dla fanów, którzy zobaczą aż dwa dodatkowe odcinki "Rolnik szuka żony 9", które zostaną wyemitowane 1 i 11 listopada. Tymczasem w sieci pojawił się już nowy zwiastun niedzielnego odcinka randkowego hitu Telewizji Polskiej i widzowie będą mieli okazję zobaczyć kolejne randki uczestników. Niektóre z kandydatek wprost złożą deklarację, że odnalazłyby się w gospodarstwie, a między Tomaszem i Katarzyną dojdzie do poważnej rozmowy. Zobaczcie cały zwiastun! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Klaudia pokazała zdjęcie z finału 9. edycji!? Udało jej się znaleźć miłość? W zwiastunie "Rolnik szuka żony" na zaskakujące wyznanie zdecyduje się też Justyna, która do tej pory była faworytką Tomasza. Uczestniczka nie ukrywa, że popłynęło dużo łez. Dużo łez, jeszcze do teraz... Co się wydarzy w najbliższym odcinku? Czy ktoś opuści program?