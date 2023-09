Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, jakie drzwi wybrała do nowego domu. Okazuje się, że ekipa remontowa właśnie zamontowała drzwi m.in. w pokojach dziecięcych. Widać, że gniazdko byłych uczestników hitu Telewizyjnej Jedynki jest już prawie gotowe, a przeprowadzka Ania i Grześka Bardowskich zbliża się wielkimi krokami. Ania Bardowska pochwaliła się drzwiami w nowym domu Ania i Grzesiek Bardowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony " powoli szykują się do przeprowadzki. Para, która poznała się na planie programu o poszukujących miłości rolnikach, ponad dwa lata temu rozpoczęła budowę swojego gniazdka, które dziś jest już prawie gotowe do zamieszkania. Żona rolnika systematycznie pokazuje fanom, jak wygląda nowy dom, ale nie wszystko podoba się internautom. Ostatnio fani mocno skrytykowali kuchnię w nowym domu Ani i Grześka Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Teraz Ania Bardowska pokazała, jakie drzwi wybrali do nowego domu! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska wyznaje: "To bardzo stresujący okres". Co się stało? Ania Bardowska pokazywała ostatnio, że w jednym z pomieszczeń pojawiły się szklane drzwi, ale teraz okazuje się, że w pozostałych pokojach byli uczestnicy "Rolnik szuka żony" postawili na klasyczne drewniane drzwi. Jeszcze nie mamy klamek, tak się prezentują drzwi. Jestem bardzo zadowolona. Takie mega proste, delikatne- oceniła Anna Bardowska. Podobają się Wam drzwi w nowym domu Ani i Grześka Bardowskich? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała drzwi w nowym domu. Mało funkcjonalne rozwiązanie!? Przypominamy, że ostatnio Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała również, jakie meble pojawiły się w pokojach dziecięcych. Czy...