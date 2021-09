"Rolnik szuka żony": Ilona w końcu zdradziła powody rozstania z Adrianem! Zaskakujące słowa...

Ilona z "Rolnik szuka żony" już od jakiegoś czasu nie ukrywa, że zaczęła nowy etap życia po rozstaniu z Adrianem. Zdradziła nawet, że nie utrzymują ze sobą kontaktu. Uczestniczka 6. edycji coraz częściej publikuje też w mediach społecznościowych zdjęcia z randek i wygląda na to, że relacja robi się coraz poważniejsza. Teraz Ilona odpowiedziała na pytania Internautów podczas Q&A i przekazała kilka rad dla uczestników nowej edycji w zaskakujący sposób nawiązując do rozstania z rolnikiem! Co napisała?

Ilona z "Rolnik szuka żony" nawiązała do rozstania z Adrianem! Podała powody?

Ilona i Adrian byli najpopularniejszą parą z 6. edycji "Rolnik szuka żony". Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu, a rolnik kilka miesięcy temu opublikował oświadczenie, w którym podziękował byłej partnerce za wspólne lata. Do tej pory Ilona nie komentowała w żaden sposób ich rozstania, ale teraz pisząc o nowej edycji w wymowny sposób do niego nawiązała!

Trzeba wykazać się sporą dojrzałością, twardo stąpać po ziemi i wiedzieć, czego się chce od życia. Najważniejsze to nie grać i nie bawić się uczuciami innych. Powodzenia! - napisała Ilona w odpowiedzi na jedno z pytań od Internautów.

W ten sposób skomentowała rozstanie z Adrianem? Do tej pory Ilona nie odnosiła się do zakończenia ich relacji i na pytania o powody zawsze odpowiadała, że to wyłącznie ich sprawa. Teraz, radząc innym uczestnikom najprawdopodobniej nawiązała do tego, co wydarzyło się w jej życiu prywatnym i wymownie napisała:

Mam nadzieję, że uczestnicy nowej edycji będą wiedzieli, czego chcą i nie zmarnują czyjegoś czasu.

To nie jedyny wynowny komentarz na temat programu "Rolnik szuka żony". Ilona zdradziła, że planuje oglądać nową edycję i ma nadzieję, że tym razem uczestnicy będą wiedzieli czego oczekują. Czyżby nawiązywała do swojej relacji z Adrianem?

Instagram / imielinka

Ilona radzi uczestnikom, aby byli sobą i nie grali. To klucz do tego, aby nawiązać relację, która może przerodzić się w poważny związek.

Instagram / imielinka

Była partnerka Adriana z 6. edycji "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że chodzi na randki i wygląda na to, że robi się coraz poważniej, ale o tym Ilona nie chce jeszcze mówić. Sądzicie, że niebawem pokaże nowego partnera?