"Rolnik szuka żony": Ilona pokazała wspólne zdjęcie z jednym z uczestników. Wyglądają jak para!

Ilona z " Rolnik szuka żony ", od czasu zakończenia 6. edycji program, stała się aktywną użytkowniczką Instagrama. Uczestniczka hitu TVP1 nadal spotyka się z Adrianem i niedawno spełniła marzenie o własnej stadninie. W programie Ilona dała się poznać jako piękna i nieśmiała dziewczyna. Uwagę zwracały też jej charakterystyczne długie rzęsy. Do końca emisji "Rolnika" obecna partnerka Adriana nie rezygnowała z przesłużonych rzęs, a kiedy po raz pierwszy opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu i sztucznych rzęs Internauci byli pod wrażeniem naturalnej urody Ilony i pisali wprost: Jesteś piękna i o wiele ładniej wyglądasz bez sztucznych rzęs zdecydowanie lepiej bez wachlarza rzęs👌 masz piękne oczy ❤️ Teraz okazuje się, że Ilona zdecydowała się na powrót do przedłużania rzęs i na Instastories możemy zobaczyć partnerkę Adriana w nowym wydaniu! Ilona z "Rolnik szuka żony" wróciła do przedłużania rzęs Ilona z "Rolnik szuka żony" w programie znalazła prawdziwą miłość i powoli realizuje swoje marzenia związane z pasją. Widać, że kobieta dba o swoją urodę i przywiązuje wagę do wyglądu. W ostatniej relacji na Instastories Ilona zaprezentowała się z wachlarzem rzęs. Wygląda na to, że znów wróciła do przedłużania, ale tym razem wybrała opcję, która wygląda zdecydowanie bardziej naturalnie. W takim wydaniu Ilona wygląda doskonale. Sami spójrzcie! Zobacz także : Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w czarnym dresie Mosquito za 309 zł W programie Ilona miała długie, przedłużone rzęsy. Po zakończeniu uczestniczka zdecydowała się zrezygnować ze sztucznych rzęs i po tym, jak zaprezentowała się w naturalnym wydaniu zebrała mnóstwo komplementów. ...