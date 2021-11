W sieci pojawił się gorący zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony"! Co tym razem wydarzy się w programie? Wszystko wskazuje na to, że jeden z rolników już zakochał się w jednej ze swoich kandydatek! Maciek zdecydował się na bardzo odważne i szczere wyznanie! Która kandydatka skradła serce rolnika? Zobaczcie to nagranie! Szczere wyznanie rolnika W minioną niedzielę widzowie mogli zobaczyć pierwsze randki rolników i rolniczki z wybranymi przez nich kandydatkami kandydatami. Teraz uczestnicy siódmej edycji "Rolnik szuka żony" będą musieli zdecydować, kto przejdzie do następnego etapu, a z kim się pożegnają. W programie z pewnością nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i wielkich emocji. Wszystko wskazuje również że będziemy świadkami rodzącej się miłości między Maćkiem, a jedną z jego kandydatek! Rolnik nie będzie ukrywać, że zakochał się od pierwszego wejrzenia. Wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia i możliwe, że to się dzisiaj stało- wyznał szczerze rolnik. O kim mówił Maciek? Czyżby jego serce skradła Monika, nauczycielka matematyki i chemii, która już podczas czytania listów zrobiła na rolniku największe wrażenie? Zobaczcie zwiastun najnowszego odcinka siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony"! Kogo do dalszego etapu zaproszą Magdalena, Maciej, Paweł, Józef oraz Dawid? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę, 27 września! Przypominamy, że po ostatnim odcinku internauci odkryli, że Monika, kandydatka Maćka, jest łudząco podobna do kobiety, która pojawiła się w szóstej edycji show... Zobacz także: Jedna z kandydatek Maćka pojawiła się w 6. edycji "Rolnik szuka żony"? Internauci pokazali zaskakujące zdjęcie! Zwiastun nowego odcinka...