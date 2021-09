"Rolnik szuka żony": Fani już znają pierwszą parę 8. edycji? Aż trudno w to uwierzyć

W niedzielę wielkanocną TVP wyemituje pilotażowy odcinek siódmej edycji " Rolnik szuka żony ". W sieci pojawił się już zwiastun, z którego dowiedzieliśmy się, że o udział w programie czyli największą liczbę zgłoszeń będą walczyły aż dwie kobiety. Jednak to nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że po raz pierwszy w historii do programu zgłosiło się również... rodzeństwo! Zobacz także: Dwie uczestniczki w zapowiedzi 7. edycji "Rolnik szuka żony"! Wejdą do programu? "Rolnik szuka żony 7" Rodzeństwo pierwszy raz w historii programu Zapowiada się naprawdę ciekawa edycja. Pierwszy odcinek zapowiadający siódmą edycję "Rolnik szuka żony" zobaczymy w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia o godz. 21:20 na antenie TVP 2. Czy wiecie, że w zerowym odcinku #RSZ7 po raz pierwszy w historii pojawi się rodzeństwo? Widzimy się w niedzielę o 21:20 - zapowiedzieli twórcy programu Kto wie, może to właśnie rodzeństwo dostanie się do dalszych odcinków show? Takiego zwrotu akcji jeszcze nie było ;) W niedziele wielkanocną poznamy aż 9 bohaterów, którzy zawalczą o zainteresowanie kandydatów. Wśród nich będzie 7 rolników oraz dwie rolniczki. Kto okaże się rodzeństwem? Czy to właśnie oni zainteresują swoją osobą potencjalnych partnerów i tym samym dostaną szansę na znalezienie miłości pod okiem kamer hitowego programu TVP? Widzowie stawiają na to, że to mogą być bracia: - To będzie raz więcej dziewczyn w jednym domu do wyboru 😁😁 - Będzie problem jeśli braciom spodoba się ta sama dziewczyna spośród zaproszonych kandydatek... - Bracia bliźniacy 🙈 Również jesteście ciekawi o kogo chodzi? Zobacz także: Jak dobrze znasz Ilonę i Adriana z...