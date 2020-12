Córka Kasi i Dawida z "Rolnik szuka żony 3" ma już dwa lata! Jak wygląda ich życie dziś?

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Marta Manowska odwiedziła także Kasią i Dawida, uczestników trzeciej edycji show, którzy poznali się przez... przypadek! Oboje byli kandydatami rolników (Kasia Szymona, Dawid Moniki), ale kiedy zostali przez nich odrzuceni, spotkali się i zaiskrzyło! Zaręczyli się w 2016 roku, rok później wzięli huczny ślub, a w 2018 roku zostali rodzicami dziewczynki, która otrzymała imię Ania! Jak wygląda ich życie teraz?

Życie Dawida i Kasi z "Rolnik szuka żony 3" po programie

Marta Manowska odwiedziła ich w rodzinnym domu, w którym wszystko było przygotowane już na święta. Dla Kasi, Dawida i ich córki Ani czas świąt to przede wszystkim bliskość i radość ze spędzania czasu razem. Ale już jakiś czas temu przeorganizowali swoje życie głównie ze względu na dziecko:

Oboje zmieniliśmy pracę, ja wróciłam do pracy na pełen etat, Ania stała się dziennym przedszkolakiem. [...] Nawet wybierając pracę, nie najważniejsza jest stawka, wynagrodzenia, ale godziny pracy, żebyśmy nasze życie rodzinne było, żebyśmy mieli jak je budować - mówiła Kasia.

Kasia i Dawid są ze sobą bardzo szczęśliwi i do tej pory są wdzięczni ekipie programu za to, że mogą być razem. Patrzy się na nich z przyjemnością! A Ania to bardzo słodka dziewczynka, sami zobaczcie!

Kibicowaliście im?

Kasia również przeszła sporą metamorfozę!