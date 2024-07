Eugeniusz był początkowo najbardziej lubianym uczestnikiem 2. edycji "Rolnik szuka żony". Szarmancki, miły, zabawny... Tymi cechami zdobył sympatię swoich kandydatek na żony. Ostatecznie Eugeniusz wybrał Lilianę, z którą spędził kilka romantycznych dni. Te wspólne chwile nie były idealne, ale wiele znaczyły dla Liliany. Jednak nie dla Eugeniusza, który w finale programu dał do zrozumienia, że nie chce kontynuować znajomości z Lilianą. Teraz w "Fakcie" zdradza dlaczego.

"Program się skończył i dlatego uznałem, że nie ma sensu kontynuować tej znajomości. Jakoś z Lilianną Anną nie przypadliśmy sobie do gustu, nie było między nami porozumienia na wielu płaszczyznach życiowych. Zabrakło między nami więzi. My do siebie nie pasowaliśmy" - powiedział w rozmowie z fakt.pl, Eugeniusz.