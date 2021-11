"Rolnik szuka żony 8": Elżbieta i Marek zamieszkają razem! "Czekałam na to całe życie"

To miał być szczęśliwy czas w "Rolnik szuka żony 3", po tym jak rolnicy wybiorą wybranków mało się zrobić poważniej. Tymczasem u Marka wygląda na to, żadna kandydatka - oprócz Beaty - nie chciała zostać wybrana. Kiedy Kasia usłyszała, że to nie ona zostanie z Markiem powiedziała: "czuję ulgę". A Ania, która została wybrana przez Marka - wcale się nie cieszyła. Dlaczego? Bo rolnik ma zaniedbany dom, gospodarstwo, dzieci i nie potrafi poświęcić się jednej rzeczy, by zrobić ją dobrze. Na takie warunki jakie panują u Marka Ania nie chce się zgodzić. Marek nie ogarnia tego. On sam przyznał, że lubi łapać kilka srok za ogon. I wydaje mi się ze jak za dużo tych srok się łapie, to nic z tego nie wychodzi. Myślę, że lepiej robić jedną rzecz a dobrze, niż wiele i byle jak. Myślę, że zdałam sobie też sprawę, po tych paru dniach, że nie jestem w stanie w takie warunki się przeprowadzić. To jest na chwilę fajne, po delektować naturą, ale są też takie rzeczy z których chyba ciężko było by mi zrezygnować - powiedziała Ania w Rolnik szuka żony 3. Czy Ania odrzuci Marka z Rolnik szuka żony 3? Po tym jak Ania dowiedziała, się, ze to ją Marek wybiera, powiedziała do niego: Ale wiesz, że łatwo, lekko i przyjemnie nie będzie? Myślę, że na początku to będzie hardcor, ale zobaczymy. Będziemy rozmawiać w pierwszej kolejności, żeby zadbał o siebie. Zadbał o dom, od tego trzeba zacząć - powiedziała Ania Największym przeciwnikiem związku Marka z Anią jest jego syn - Adam. Syn Marka z Rolnik szuka żony 3 nie akceptuje Ani Chciałaby, żeby tata się przeprowadził. To uważam, że to jest głupi pomysł, bo jakoś tego nie widzę. Żeby to zostawić, bym mógł ja zostać. Ale nie widzę tego, ten pomysł jest jak dla mnie bezsensowny na tą chwilę. Myślę, że z tego nic nie będzie. Moim...