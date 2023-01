Kamila z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytanie o... Kamila z "Love Island"! Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach zna się z uczestnikiem show Polsatu? Fani zapytali wprost, czy to prawda, że jej siostra jest byłą żoną Kamila z ostatniej edycji hitu Polsatu. Nie uwierzycie, jak zareagowała rolniczka! Kamila z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytanie o Kamila z "Love Island" Kamila wzięła udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony", ale nie znalazła miłości w programie. Piękna rolniczka zdobyła jednak sporą popularność i sympatię internautów, którzy dziś mogą śledzić jej dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kamila chętnie utrzymuje kontakt z fanami i ostatnio zorganizowała "Q&A" żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Co ciekawe, jeden z internautów zapytał ją o... uczestnika ostatniej edycji "Love Island"! - Twoja siostra to nie jest przypadkiem była żona Kamila z ostatnie edycji LI?- pytali fani. Zobaczcie na tajemniczą odpowiedź Kamili! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Mateusz wydał oświadczenie: "Oglądam i widzę swoje wady" Jak widać, Kamila postanowiła milczeć w tej sprawie i nie potwierdziła ani nie zdementowała podejrzeń internautów. Czy jest coś na rzeczy? Kamil z szóstej edycji "Love Island" w programie szczerze przyznał, że jest po rozwodzie, ale nie zdradzał, kim jest jego była żona. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Michał i Marta już po ślubie?! Fani patrzą na te zdjęcia i są pewni, że rolnik znalazł miłość Przypominamy, że Kamil w "Love Island" stworzył parę z Sarą. I chociaż uczestnicy randkowego show postanowili kontynuować swoją relację po programie, to dość...