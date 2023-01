Valentyn z "Rolnik szuka żony" przeprowadził się do Klaudii do Białegostoku. Para od dawna zapewniała, że szykują się na wspólne zamieszkanie, jednak postanowili nie robić tego w pośpiechu. Rolnik zaskoczył internautów wpisem na Instagramie związanym z przeprowadzką do nowego miejsca. Liczy ma pomoc internautów, a ci gdy dowiedzieli się o jego problemie od razu ruszyli z pomocą.

"Rolnik szuka żony 9": Valentyn szuka pracy

Klaudia z "Rolnik szuka żony" chętnie opowiada o planach związanych z Valentynem. W jednym z ostatnich wywiadów z Party.pl, podkreślała, że mimo wszystko pozwalają swojej relacji dojrzewać naturalnym tempem. Rolniczka wspominała również, że są na etapie przeprowadzki Valentyna do Białegostoku. Wybranek rolniczki postanowił skorzystać z popularności i sympatii widzów i zwrócił się do nich z ważną prośbą. Okazuje się, że aktualnie rozgląda się za nową pracą.

Witam 😊 Poszukuje pracy na terenie Białegostoku lub okolic jako inżynier budowy lub kierownik robót. Mam 5 letnie doświadczenie (głównie konstrukcje żelbetowe/murowe) oraz posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Znam język angielski oraz ukraiński. Ewentualnie rozważę inne oferty pracy niekoniecznie związanie z budową.

Valentyn z "Rolnik szuka żony" zdeklarował, że szuka posady na stanowiskach typu inżynier budowy, kierownik robót, doradca techniczny czy przedstawiciel handlowy. Internauci nie pozostali obojętni na prośbę Valentyna i od razu ruszyli z pomocą, instruując wybranka rolniczki, gdzie jeszcze powinien umieścić swoje ogłoszenie.

Internauci trzymają kciuki za nową ścieżkę kariery Valentyna z "Rolnik szuka żony" po przeprowadzce do Klaudii:

- Powodzenia w poszukiwaniach!!! Trzymam kciuki!

- Powodzenia 🔥❤️❤️ - piszą pod jego wpisem na Instagramie.

