Elżbieta z "Rolnik szuka żony" w finale ósmej edycji poinformowała o rozstaniu z Markiem. Rolniczka powiedziała wprost, że z jej strony jest to ostateczna decyzja, choć mężczyzna deklarował chęć powrotu i mówił wprost, że nadal ją kocha. Elżbieta w programie przytoczyła szokujące słowa , jakie miała usłyszeć od mężczyzny, ale nie zdradziła wszystkich powodów. Mogę przytoczyć jeden przykład: "Ciało masz nastolatki a twarzy sobie zrób botoks" - powiedziała w finałowym odcinku Elżbieta. Teraz podziękowała za wsparcie i miłe słowa, zdradzając, że rozstanie było bardzo trudne, a Marek podciął jej skrzydła i było naprawdę źle... Elżbieta z "Rolnik szuka żony" po finale szczerze o rozstaniu z Markiem. "U mnie było źle"... Elżbieta w fnałowym odcinku zdradziła, że szybko zamieszkała z Markiem , ale ich relacja trwała zaledwie dwa tygodnie. Początkowo wpominali program i było naprawdę miło, ale potem Marek bardzo się zmienił i jak przyznała rolniczka mocno ją rozczarował. Już wcześniej internauci sugerowali, że para szybko się rozstanie, a Marek wydawał się naprawdę zagadkowym mężczyzną , po tym, jak nie zaprosił Elżbiety do własnego domu. Jest wiele momentów, które nie pozwalają nam być razem, są tak żenujące, że ja nie mogę ich nawet powiedzieć na wizji. Jako mężczyzna rozczarował mnie na całej fali - powiedziała Elżbieta. Teraz Elżbieta opublikowała w relacji na Instastory wpis, w którym pisze wprost, że w końcu widzowie zobaczyli, jak wyglądała jej relacja z Markiem : No trudno... Stało się. Zobaczyliście co wydarzyło się naprawdę, chociaż główne powody zostawię dla siebie - pisze wprost Elżbieta. Wygląda na to, że rozstanie z Markiem było dla rolniczki naprawdę trudne i...