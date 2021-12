"Rolnik szuka żony": Elżbieta gorzko o Marku! "Myślę, że szukał lokum". Co jeszcze powiedziała?

Internauci skrytykowali Magdę z "Rolnik szuka żony"! Widzowie ostro komentują zachowanie i wypowiedzi rolniczki, która w ostatnim odcinku programu zdradziła, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Magdalena odezwała się do 28-letniego Kuby i jak sama przyznała, poczuła, że to może być ten jedyny. Co więcej, Magda zdradziła, że mężczyzna poznał już nawet jej rodziców! Jak komentują to fani "Rolnik szuka żony"? Internauci o zachowaniu Magdy Magda to jedyna rolniczka najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie ona otrzymała rekordową liczbę listów! Na początku sezonu Marta Manowska zdradziła, że Magda otrzymała aż 386 listów, a do tej pory rekord wynosił 220. Jak już wiemy do swojego domu rolniczka mogła zaprosić jedynie trzech kandydatów i byli to: Mateusz, Paweł i Adam. Niestety, żaden z mężczyzn nie skradł serca Magdy - Mateusz wróćił do domu już po kilku dniach na gospodarstwie, a Paweł i Adam w dniu decyzji dowiedzieli się, że nie wybiera żadnego z nich. Co ciekawe, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że w życiu Magdy pojawił się nowy mężczyzna! Rolniczka zdradziła, że 28-letni Kuba również napisał do niej list jednak ze względu na obowiązki nie mógł przyjechać na nagrania programu. Teraz Magda odezwała się do niego i umówiła na spotkanie. Kuba również jest rolnikiem i jak zaznaczył, chciałby, żeby jego partnerka zamieszkała u niego! Magda przed kamerą przyznała, że może wyprowadzić się z domu i zamieszkać u Dawida. Czuję na razie, że to jest ten, bo wszystko się zgadza i wszystko w nim jest takie jak powinno być i chyba to jest ten którego szukałam. Myślę, że będzie taka możliwość, żebym ja tam poszła, bo on też ma gospodarstwo i...