Rolnik szuka żony: Dawid znalazł już swoje szczęście czy wciąż szuka tej jedynej? Spójrzcie tylko na to zdjęcie! 

Dawid z "Rolnik szuka żony" jest zakochany? A może rolnik wciąż szuka swojego szczęścia? Uczestnik hitu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcie, które rozwiało wątpliwości w tej sprawie! Dawid pokazał, jak dziś wygląda jego życie. Zobaczcie sami!

Dawid wciąż szuka miłości?

Dawid jest jednym z uczestników siódmej edycji "Rolnik szuka żony". O względy rolnika w programie walczyły Martyna, Agnieszka i Magda. Faworytką Dawida od samego początku była Martyna- zauważyły to pozostałe kandydatki, które nie ukrywały, że są złe na rolnika. Największy żal do Dawida miała Agnieszka, która jako pierwsza odeszła z programu. Niestety, ostatnio okazało się, że do domu wróciła również Martyna. Dawid był zrozpaczony kiedy Martyna powiedziała mu, że nie chce z nim być dlatego poprosił ostatnią kandydatkę, Magdę, żeby także wyjechała z jego gospodarstwa.

Dziś z pewnością wszyscy fani "Rolnik szuka żony" zastanawiają się, czy Dawid znalazł już swoje szczęście i się zakochał? Ostatnio internauci zaczęli podejrzewać, że rolnik może mieć romans z Dianą- wszystko przez komentarze Dawida publikowane pod fotkami uczestniczki szóstej edycji programu TVP. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że rolnik wciąż szuka tej jedynej! Dawid podczas relacji na InstaStories pokazał, jak przegląda rozrzucone przed nim listy. Czy wśród wszystkich listów znalazł wiadomość od swojej wymarzonej kobiety? Tego mu życzymy!

Zobaczcie ile listów otrzymał Dawid z "Rolnik szuka żony"!

