Dawid i Diana z "Rolnik szuka żony" mają romans? Jeden komentarz uczestnika wywołał prawdziwą burzę

Choć Dawid i Diana brali udział w dwóch różnych edycjach bijącego rekordy popularności programu "Rolnik szuka żony", wiele wskazuje na to, że nie stanęło to na przeszkodzie ich znajomości. Uczestnicy telewizyjnego show mają się ku sobie? Komentarz, który mężczyzna zostawił pod najnowszym zdjęciem Diany w mediach społecznościowych sprawił, że fani natychmiast zabrali głos. Coś się kroi?

"Rolnik szuka żony": Dawid skomentował zdjęcie Diany! Fani nie mają wątpliwości: "Tekst na podryw"

Choć w "Rolnik szuka żony" Dawid nie miał szczególnego szczęścia do miłości, wiele wskazuje na to, że mężczyzna szuka jej poza programem. Już kilka miesięcy temu 29-letni rolnik z Wielkopolski adorował w mediach społecznościowych uczestniczkę poprzedniej edycji telewizyjnego hitu. Jak się okazuje Diana i Dawid mieli okazję się spotkać, a mężczyzna po raz kolejny zostawił wymowny komentarz, który zdecydowanie poruszył fanów, którzy podejrzewają ich o romans.

Instagram

Diana i Dawid pojawili się na zjeździe uczestników "Rolnik szuka żony", jednak na tym się nie skończyło. Kiedy kobieta opublikowała na Instagramie zdjęcie ze spotkania, 29-latek natychmiast rozpoczął niewinny flirt.

"Tylko zielone..." - napisał.

Czy to znak? Wielu podejrzewa, że mężczyzna postanowił kontynuować zaloty i nawiązał do komplementu, którym obdarował Dianę jakiś czas temu, a dotyczył on właśnie jej zielonych oczu!

Widzisz jak się zgrało zielone oczy, zielona sukienka tylko brakuje chyba znalazłem żonę - opowiedziała wtedy uczestniczka.

Fani nie mogli powstrzymać się od komentarza:

Znowu te same teksty na podryw

Dawid jednak postanowił się nie zrażać. Żartobliwie stwierdził, że musi zmienić tekst piosenki "na podryw", a później będzie mógł płakać, choć jak zaznaczył, tym razem ze szczęścia. Myślicie, że pomiędzy tą dwójką coś zaiskrzyło?

Dawid nie miał szczęścia w programie. Czy odnalazł je poza kamerami? Komentarz pod zdjęciem Diany z poprzedniego sezonu "Rolnik szuka żony" rozbudził ciekawość fanów.

Mat. prasowe "Rolnik szuka żony"

Wcześniej Dawid próbował zalotów komentując zdjęcie Diany z wesela. Myślicie, że pomiędzy tą dwójką coś iskrzy?