Program "Rolnik szuka żony" przyczynił się do powstania wielu małżeństw i wiele wskakuje na to, że już niebawem kolejna uczestniczka spełni swoje marzenie i powie sakramentalne "tak"! Roksana z 8. edycji "Rolnik szuka żony" opublikowała wymowną relację, w której nie ukrywa, że to już ostatni etap przygotowań. Kiedy wielki dzień? Roksana z "Rolnik szuka żony 8" przekazała radosną nowinę! Roksana podobnie, jak Aleksandra i Teresa była kandydatką Stanisława w 8. edycji "Rolnik szuka żony" . Niedawno uczestniczka poinformowała, że jest szczęśliwie zakochana i nie ukrywała, że w końcu miłość ją znalazła. W sieci zaskoczyła zdjęciami z podróży, a internauci pytali czy chodzi o podróż poślubną, ale Roksana tajemniczo odpowiedziała, że jest to sekret. Potem kandydatka Stanisława z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła prezentacją kilku modeli sukien ślubnych , a teraz w relacji na InstaStory mówi wprost, że to już końcówka przygotowań i zdradza datę wielkiego dnia: - Już końcówka. Już finiszujemy. W sobotę wielki dzień. - mówi wprost Roksana, a w kolejnej relacji podkreśla jeszcze: Ostatnie godziny do wielkiego wydarzenia. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kolejna uczestniczka przygotowuje się do ślubu. "Marzenia się spełniają" Roksana w mediach społecznościowych relacjonuje swoje przygotowania i nie ukrywa ogromnej ekscytacji. Kandydatka Stanisława dosłownie odlicza godziny i już jest w tanecznym nastroju: - Przygotowania trwają - pisze wprost. Co ciekawe uczestniczka zapytała też swoje obserwatorki o sposoby na powstrzymywanie łez... To nie wszystko! Anna Bardowska ostatnio pytań podczas Q&A na Instagramie zdradziła, że niebawem będzie bawiła się na weselu jednej z gwiazd programu. Co...