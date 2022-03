"Rolnik szuka żony": Marta Manowska nie pojawiła się na ślubie Marty i Pawła. Dlaczego?

Marta Manowska w programie "Rolnik szuka żony" pomogła już połączyć się niejednej parze. Na początku lipca "Tak" powiedzieli sobie kolejni uczestnicy tego popularnego show TVP - Kasia i Piotr. Na ślubie i weselu, oprócz innych uczestników programu, nie mogło zabraknąć oczywiście i prowadzącej. Marta Manowska wrzuciła właśnie nowe zdjęcia z tej uroczystości. Na swoim profilu instagramowym zapowiedziała także sporą niespodziankę dla fanów! Zobaczcie, o co chodzi. Zobacz także: Seweryn z nowej edycji "Rolnik szuka żony" jest bardzo bogaty. Boi się, że będzie przyciągać oszustki? Nowe zdjęcia ze ślubu Kasi i Piotra z "Rolnik szuka żony" Na instagramowym profilu Marty Manowskiej pojawiły się dziś zdjecia z uroczystości ślubnych . I choć część osób obserwujących jej profil podejrzewało, że może chodzić o kolejny ślub w rodzinie rolników były to nowe zdjęcia z niedawnego ślubu i wesela Piotra i Kasi. Przyszły foty z wesela!!!! Nie wszystkie co prawda nadają się do publikacji, co świadczy o tym jak było udane! A na tak na serio To to są właśnie TE momenty - napisała gwiazda TVP na swoim profilu instagramowym. Marta podziękowała też za "piękny ślub i piękne wesele od serca" Kasi, Piotrowi i ich małemu synkowi Aleksowi. Zobaczcie te fotki - by przewinąć galerię kliknijcie strzałkę na zdjęciu: Wyświetl ten post na Instagramie. Przyszły foty z wesela!!!! Nie wszystkie co prawda nadają się do publikacji, co świadczy o tym jak było udane! A na tak na serio To to są właśnie TE momenty Kasiu! Piotr!...