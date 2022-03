Marta Paszkin i Paweł z "Rolnik szuka żony" zakochali się w sobie niemal od pierwszego wejrzenia. Uczestnicy miłosnego show czuli, że są sobie przeznaczeni. Lata mijają a para nie dość, że mieszka razem we wspólnie kupionym mieszkaniu to jeszcze spodziewa się dziecka! Zakochana Marta Paszkin uwielbia chwalić się osiągnięciami swojego przyszłego męża, a teraz zasugerowała, że rolnik nadawałby się bardziej do "Love Island"! "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin uważa, że Paweł Bodzianny nadawałby się do udziału w "Love Island"! Dla Pawła i Marty ostatni czas jest bardzo intensywny. Para w końcu zakończyła remont wspólnego mieszkania, planuje ślub i spodziewa się dziecka! Choć ciążę Marty Paszkin para potwierdziła niedawno , to fani już od jakiegoś czasu dostrzegali zaokrąglony brzuszek uczestniczki. W związku zakochanych wszystko więc wspaniale się układa! Jak się okazało dla Pawła zawodowo także ostatni czas jest bardzo pełen sukcesów. Dumny uczestnik programu został doceniony za swoją długoletnią pracę farmera i znalazł się w finale gali Farmer-Rolnik roku organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa. Z tej okazji Paweł opublikował wspominkowe zdjęcia z ostatnich 12. lat swojej pracy. Wśród nich znalazło się jedno, którym postanowiła pochwalić się Marta Paszkin: - Niby poznany w programie "Rolnik szuka żony" a wygląda jakby był z "Love Island" - komplementuje ukochanego Marta Paszkin. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta pokazała nowe zdjęcie, a fani komentują: "Co to za nastolatka" Faktycznie Paweł Bodzianny może pochwalić się świetną sylwetką, dorównującą uczestnikom miłosnych show! Rolnikowi jednak zależało bardziej na podkreśleniu swoich ostatnich 12 lat ciężkiej pracy nad...