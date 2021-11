Pamiętacie Jessikę z 5. edycji " Rolnik szuka żony "? Kandydatka Krzysztofa była jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek wszystkich dotychczasowych edycji. Zasłynęła dzięki swojej szczerości, zabawnym gafom językowym i oczywiście barwnym stylizacjom. Po każdym odcinku "Rolnika" w sieci pojawiało się mnóstwo komentarzy dotyczących Jessiki i zanim odeszła z programu była jego największą gwiazdą. W nowej edycji "Rolnik szuka żony" 7 to Mateusz wyrasta na największą i najbardziej kontrowersyjną gwiazdę programu . Niektórzy widzowie wprost porównują kandydata Magdaleny do Jessiki! barman to taka Jesica z poprzedniej edycji, musi być, żeby oglądalność była - pisze wprost jeden z Internautów. Mateusz z "Rolnik szuka żony" zostanie gwiazdą siódmej edycji? Mateusz z "Rolnik szuka żony" już od pierwszych odcinków budzi ogromne emocje. Widzowie podkreślają, że nie pasuje on do Magdaleny i został wybrany jedynie po to, aby w programie nie było nudno. Mężczyzna nie ukrywa, że niewiele wie o życiu na wsi, ale nie przeszkadza mu to, co jakiś czas zaskakiwać pytaniami o zawód rolnika, które wzbudzają ogromne emocje. Największe słowa krytyki pojawiły się w związku z faktem, że Mateusz po przyjeździe do gospodarstwa Magdaleny w pokoju sięgnął po alkohol. na wstępie piwo , to daje dużo do myślenia o trybie życia tego Pana Przyjechał dla zabawy i przygody. Nie ma zamiaru zakładać rodziny.Chce się bawić i używać życia. Zle zrobiła,ze Go wybrała Mateusz zdecydowanie zbyt pewny siebie. Z resztą on przyjechal na wieś tylko dla rozrywki i żeby się pokazać. Brak słów. Nie sądzę żeby stworzył poważny związek z rolniczką. Sądzicie, że uczestnik ma szansę zostać w gospodarstwie Magdaleny? Już wcześniej...