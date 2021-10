"Rolnik szuka żony" 8: Kamil i Joanna mieszkają razem!? Ten wpis internautki nie pozostawia złudzeń

Paweł z siódmej edycji " Rolnik szuka żony " jest uważany za jednego z najsympatyczniejszych uczestników programu. Fani podkreślają, że poważnie traktuje swój udział i widać, że zależy mu na znalezieniu miłości. W ostatnim odcinku rolnik przyznał, że każda z jego kandydatek jest fantastyczną dziewczyną, ale tylko do jednej z nich pojawia się uczucie, które stara się tłumić. O kogo chodzi? Internauci nie mają wątpliwości. Zobaczcie, co odpowiedział sam Paweł! Internauci spekulują, że Paweł z "Rolnik szuka żony" wybrał Martę. Rolnik odpowiedział! W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Paweł zabrał na randkę Natalię i okazało się, że doskonale się dogadują i mają ze sobą wiele wspólnego, nawet to samo poczucie humoru. Tego samego nie można powiedzieć o Marcie, która wszystko bierze do siebie i wspólny żart rolnika i Natalii nie do końca jej się spodobał. Kobieta ma córkę, potrzebuje stabilizacji i poważnie myśli o związku. Jednak to ona zdaniem obserwatorów Pawła zostanie wybrana przez rolnika! Pod ostatnim zdjęciem, jakie Paweł umieścił na swoich Instagramie, Internauci spekulują, że rolnik zakochał się właśnie w Marcie: plotkują w sieci , że Martę A obstawiam od początku Martę, bo wizualnie jesteście niemal jak rodzeństwo I kogo pan sobie wybrał, Wybór trafny ?? Paweł zdecydował się odpowiedzieć na pytania Internautek, ale uprzedził jednocześnie, że nie może nic zdradzić na temat programu: nic nie mogę zdradzić, ale na pewno wszystko zostanie pokazane w odpowiednim czasie :) czas pokaże ;) Wygląda na to, że rolnik faktycznie wybierze jedną z kandydatek! Sądzicie, że będzie to Marta? Zobacz także: R olnik szuka żony. Marlena ścięła drastycznie włosy. Już tak nie...