Ania Stelmaszczyk z „Rolnik szuka żony” jest zakochana?! Kogo ma na myśli we wpisie??

Ania Stelmaszczyk, którą poznaliśmy w 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów, którzy chętnie śledzą dalsze losy ulubionej uczestniczki. Teraz w mediach społecznościowych gwiazdy hitu TVP1 pojawił się wpis, który z pewnością jeszcze bardziej podsycił ciekawość jej fanów. Czy kandydatka Jakuba odnalazła miłość i kim jest "łobuz", o którym wspomina?

Ania Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" zakochana?

Ania Stelmaszczyk może pochwalić się naprawdę pokaźnym gronem fanów, a w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 70 tysięcy internautów. Trzeba przyznać, że dalsze losy uczestniczki "Rolnik szuka żony", która prywatnie jest mamą, nie są obojętne widzom programu, który wzbudza tak wiele emocji, a po relacji, którą zamieściła na InstaStories, nasuwa nam się tylko jedno pytanie - czy Ania chciała dać znać swoim obserwatorom, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy?

Jak się okazuje, Ania Stelmaszczyk postanowiła poruszyć temat miłości. Gwiazda "Rolnik szuka żony" opublikowała romantyczną piosenkę Pawła Tyburskiego, uczestnika "Love Island", w której ten wyznaje uczucia swojej dziewczynie! W relacji pojawił się nie tylko odsyłacz do utworu, ale również podpis, który może wzbudzić pewne spekulacje.

Bo podobno łobuz kocha najbardziej - dodała Ania.

Kogo miała na myśli? Czy sama utożsamia się ze słowami utworu uczestnika innego, hitowego programu, czy może tylko nawiązuje do jego relacji? Cóż, wszystko wygląda na to, że by dowiedzieć się prawdy, musimy obserwować media społecznościowe Ani Stelmaszczyk z jeszcze większą uwagą!

Ania Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" opublikowała na swoim Instagramie nietypową relacje. Jak myślicie, kim jest "łobuz"?

Instagram

Choć dla wielu fanów programu, Ania i Kuba stanowili związek idealny, para postanowiła się rozstać. Sądzicie, że kobieta ponownie się zakochała?