Każda żona ma jakieś sposoby na swojego męża. Teraz sezon prac rolniczych w pełni dlatego Grzegorza z "Rolnik szuka żony", często i długo nie ma w domu i pracuje w polu. Ania Bardowska jego żona tęskni i co robi by zwabić męża do domu? Szykuje dla niego słodkości. Takie jak te. Grzesiek z Rolnik szuka żony jest łakomczuchem Może Grzesiek wróci dzisiaj szybciej z pracy? Ulubione ciasto czeka - napisała Ania na Facebooku męża. Zobacz: Zdrada żony i co dalej? Tak wygląda jego ulubione ciasto, które robi Grześkowi żona. Bardowscy nie przyznali się tylko, czy podziałało i Grzegorz przybiegł na kawę z ciastkiem :). Ale kto by się nie skusił? Fani pary pytali od razu o przepis na to ciasto i Grzesiek próbował przekazać, ale chyba nie wyszło :). 3 części drożdży, 7 części drożdży i drożdże do smaku! Żartuję :-P Ania ma gości, jak tylko będzie mogła napisze przepis ;-) - odpisał w komentarza rolnik. A wy też lubicie takie ciasta z kremem? Zobacz także: Grzesiek z "Rolnik szuka żony" to wzorowy mąż i ojciec! Pokazał, jak pomaga w domowych obowiązkach! Ania i Grzegorz Bardowscy 16 kwietnia obchodzili 1. rocznicę ślubu. Ania i Grzegorz mają kilkumiesięcznego synka Jasia.