"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska szczerze o powiększeniu rodziny! Kolejne dziecko w drodze?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" ostatnio zdecydowała się odpowiedzieć na pytania swoich obserwatorów podczas popularnego Q&A na Instagramie. Rolniczka została zapytana nie tylko o postępy na budowie nowego domu, czy o pasję do gotowania, ale również o prywatne sprawy i między innymi plany powiększenia rodziny. Jak wiadomo jeszcze w programie "Rolnik szuka żony" Anna Bardowska zapowiadała, że chce mieć dużą rodzinę!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" szczerze o powiększeniu rodziny!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" to mimo kolejnych edycji programu nadal jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu. Skromna nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego do "Rolnika" zgłosiła się dla Grzegorza i zdobyła jego serce. Dziś są szczęśliwą rodziną z dwójką dzieci Jasiem i Liwią, a ostatnio dołączył do nich również kot Arlo. Teraz pora na kolejne dziecko? Anna Bardowska zdecydowała się odpowiedzieć na to pytanie i z przymrużeniem oka napisała:

Nie planujemy

Między dziećmi Anny i Grzegorza Bardowskich jest trzy lata różnicy. Mimo tego rolniczka wielokrotnie podkreślała, że dzieci doskonale się dogadują, a Jaś jest bardzo troskliwym starszym bratem.

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" została zapytana również o przeprowadzkę do nowego domu. W ostatnim czasie na budowie widać coraz większe postępy, którymi rolniczka coraz chętniej chwali się na Instagramie. A czy jest już znana data przeprowadzki do nowego domu? Okazuje się, że to może nie nastapić tak szybko:

Już nie możemy się doczekać, ale sami nie wiemy:( - napisała szczerze Anna Bardowska.

Anna i Grzegorz Bardowscy są jedną z najpopularniejszych par, które znalazły miłość w programie "Rolnik szuka żony". Oboje nie ukrywają, że mają sentyment do hitu TVP i oglądają kolejne emocje, kibicując ich uczestnikom.