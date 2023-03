"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała zaskakujące zdjęcie córki. Rośnie przyszła modelka!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest mamą dwójki dzieci: Jasia i Liwii. Internauci już od dawna piszą wprost, że córeczka rolniczki to cała Ania i widać, że dziewczynka z biegiem czasu coraz bardziej przypomina swoją mamę. Liwia ma już swoje pierwsze zainteresowania i wygląda na to, że uwielbia buty, a najbardziej podoba jej się kolekcja szpilek należących do jej mamy. Liwia dzielnie je nosi i świetnie radzi sobie nawet na naprawdę wysokich obcasach... Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała urocze nagranie z córką Anna i Grzegorz Bardowscy w programie "Rolnik szuka żony" znaleźli nie tylko miłość, ale i ogromną popularność, z której nie zamierzają rezygnować. Para z powodzeniem prowadzi kanał w serwisie YouTube, a relacje rolniczki na Instagramie cieszą się ogromną popularnością. Anna Bardowska pokazuje nie tylko jak wygląda życie na wsi, ale relacjonuje też budowę domu i od czasu do czasu prezentuje zabawy z dziećmi. Tym razem pokazała poczynania córki, która postanowiła założyć szpilki mamy. Liwia doskonale sobie radzi na wysokich obcasach, a na uwagę zasługuje też fakt, że dziewczynka jest coraz bardziej podobna do mamy . Wygląda na to, że Liwia to mała modnisia i coraz chętniej sięga po buty Anny Bardowskiej. Dziewczynka, mimo że ma zaledwie kilka lat doskonale sobie radzi na naprawdę wysokich szpilkach. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała projekt sypialni i pokoi dzieci. Jak z katalogu! Ostatnio Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciami z rodzinnej sesji świątecznej i widać, że dzieci pary rosną jak na drożdżach. Jaś to już naprawdę duży chłopak i niezmiennie jest kopią swojego taty. ...