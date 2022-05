"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała łazienkę w nowym domu. Spektakularny efekt!

Ania i Grzegorz Bardowscy z " Rolnik szuka żony " już niedługo przeprowadzą się do swojego nowego domu! Ich nowe wymarzone miejsce będzie miało aż 200 m2! Rolniczka chętnie dzieli się z widzami postępami budowy. Tym razem pochwaliła się pierwszym projektem łazienki! Jak będzie wyglądała? Jakie pomysły na to wnętrze mają Bardowscy? Zobaczcie, jakie luksusy sobie zafundują! Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak urządziła swój dom! Spójrzcie tylko na te wnętrza! Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała łazienkę w nowym domu Ania i Grzegorz Bardowscy są w trakcie najważniejszej inwestycji swojego życia. Właśnie trwa budowa ich domu marzeń! Remont to nie tylko mnóstwo pracy oraz środków finansowych ale również ogrom kompromisów. W najnowszym filmie rolniczka zdradziła, że wraz z Grzegorzem mają różne wizje tego, co im się podoba we wnętrzach ale dzięki temu, że dużo ze sobą rozmawiają i przegadują pomysły udaje im się znaleźć rozwiązania, które zadowalają ich oboje. Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała właśnie pierwsze projekty wymarzonej łazienki. Przy okazji podkreśliła, że to jeszcze nie jest ostateczny wygląd tego pomieszczenia. Na razie skupiła się na rozmieszczeniu zlewów, toalety, bidetu, wanny oraz pralni, która będzie znajdowała się tuż obok. Rolniczka przyznała, że nie wszystkie rozwiązania mogli wziąć pod uwagę, ponieważ łazienka posiada skosy, co uniemożliwiło np. wstawienie prysznica. We wstępnym projekcie Bardowscy zdecydowali się na kafelki imitujące marmur. Ten wzór zdominował całą łazienkę, co nie do końca im się podobało. Anna Bardowska pokazała również drugi projekt. Kolejny pomysł również zachował wnętrze w bardzo...