"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała kuchnię w nowym domu: "Nigdzie nie będę dosięgać"

Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories pokazała swoim fanom, jak po ponad roku budowy wygląda jej nowy dom. Żona Grześka z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowego gniazdka i zdradziła, jakie prace muszą jeszcze zostać wykonane zanim całą rodziną będą mogli się przeprowadzić. Sprawdźcie, co powiedziała Ania Bardowska i jak teraz wygląda jej wymarzony dom. "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pochwaliła się nowym domem! Ania i Grzesiek Bardowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" na samym początku 2020 roku zdradzili swoim fanom, że planują budowę nowego domu. Po jakimś czasie prace na działce jednej ruszyły pełną parą, a szczęśliwa żona rolnika cały czas relacjonowała, jak z każdym miesiącem zmienia się ich dom. Na początku 2021 roku Ania i Grzesiek w rozmowie z reporterką Party.pl zdradzili ile musieli wydać pieniędzy i przyznali, że budżet na budowę nowego gniazdka już został przekroczony o blisko 30 procent. To nie jest tak, że wybieramy tylko najdroższe materiały, tylko nie da się chyba niektórych rzeczy zrobić taniej- mówiła Ania przed naszą kamerą. Jakiś czas temu Ania pokazała, że w domu pojawiły się już okna i dach, teraz z kolei zdradziła, że całość wygląda coraz lepiej. Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories pokazała, jak teraz prezentują się wnętrza nowego domu. Budowa musi się wietrzyć, te plamy to schnięcie tynku, ciemniejsze to jest jeszcze mokre, jaśniejsze już wyschło. Już tak zaczyna wyglądać jak przy remoncie, nie jak na budowie, coraz ładniej się robi. Na górze znacznie lepiej to wygląda ściany są jaśniutkie. To jest nasza sypialnia, troszkę za duża, ale to nic już tak zostawiamy nie będziemy przesuwać ścian- przyznała Ania. Ania nie ukrywa jednak, że teraz czekają ich kolejne...