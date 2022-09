Ania Bardowska z " Rolnik szuka żony " zdecydowała się na metamorfozę włosów! Pomysł na jej nową fryzurę nie do końca spodobał się Grzegorzowi, który próbował odwieść żonę od tego pomysłu! Po powrocie Ani od fryzjera, mąż prawie jej nie poznał! Powiedział, że czuje się, jakby miał obcą kobietę w domu - przyznała Ania Aż tak radykalnie się zmieniła?! Zobaczcie nową fryzurę Ani Bardowskiej Zobacz także: Rolnik szuka żony. Małgosia Borysewicz pochwaliła się świetną figurą zaledwie kilka tygodni po porodzie! Nowa fryzura Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony" Ania Bardowska zdecydowała się na ścięcie grzywki! Do tej pory widzieliśmy Anię w stałej fryzurze, jeżeli chodzi o cięcia. Ciężko nam było wcześniej wyobrazić sobie, jak wyglądałaby w grzywce. Jej pomysł na tę zmianę nie do końca spodobał się Grzegorzowi, który był bardzo przyzwyczajony do starego wizerunku pięknej żony: - Grzesiek czy ty wiesz, że ja dzisiaj robię sobie grzywkę? - Weź nie gadaj nawet - A co nie podobają Ci się? - Sama kiedyś powiedziałaś, że nigdy sobie nie zrobisz grzywki. - Nie róbmy zmian, nie lubimy zmian, nie takie drastyczne. Kolor sobie zmień, podetnij trochę... - słuchamy w nowym vlogu Ani Bardowskiej Ania przyznała, że pamięta, że mówiła, że chce decydować się na grzywkę ale aktualnie jej pragnienia odnośnie fryzury się zmieniły. Efektami pochwaliła się w nowym vlogu. Przyznała, że dzieci od razu ją poznały ale jeżeli chodzi o Grzegorza to było troszkę gorzej: Dzieci mamę poznały, Grzesiek mówił tylko "o ja, o ja, o ja...", wiec nie wiem co myśli, ale myślę, że potrzebuje czasu, żeby się przyzwyczaić. Powiedział, że czuje się, jakby miał obcą kobietę w...