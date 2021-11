"Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek Bardowscy szczerze o Elżbiecie z 8. edycji! 

Uczestnicy 2. edycji skomentowali to, co dzieje się w programie i wspominali swój udział w "Rolnik szuka żony"! "Dużo rzeczy się działo i nie zostały one pokazane" wyznała Ania Bardowska.

Ania i Grzesiek Bardowscy z "Rolnik szuka żony" podczas live'a na Instagramie odpowiadali na pytania i odnieśli się do najnowszej edycji wielkiego hitu TVP. Fani pytali m.in. jak para ocenia Elżbietę, jedną z dwóch rolniczek w ósmym sezonie. Ania i Grzesiek Bardowscy skomentowali to, co zostało pokazane w programie i wspominali swój udział w "Rolnik szuka żony"! Opowiedzieli o sytuacjach, których nie zobaczyli widzowie, kiedy oni brali udział w programie.

Ania i Grzesiek Bardowscy o Elżbiecie z "Rolnik szuka żony"

Emocje wokół ósmej edycji "Rolnik szuka żony" nie opadają. Już w najbliższym odcinku zobaczymy spotkania kandydatów i kandydatek z rodzinami rolniczek i rolników. Fani programu za każdym razem są bardzo aktywni w sieci i komentują to, co wydarzyło się w domach Kamili, Krzysztofa, Stanisława, Kamila i Elżbiety. Teraz do tego, co widzimy w programie odnieśli się również Ania i Grzesiek Bardowscy! Para, która poznała się w drugiej edycji "Rolnik szuka żony" zorganizowała live'a na Instagramie, a tam fani zapytali ich, co sądzą o Elżbiecie z najnowszego sezonu. Jak odpowiedzieli?

Ania i Grzesiek Bardowscy podczas relacji na Instagramie przyznali, że pomimo wielu obowiązków oglądają najnowszą edycję "Rolnik szuka żony".

Oglądamy rolnika, oczywiście, że oglądamy- zdradził Grzesiek.

A co sądzą o Elżbiecie z ósmej edycji programu? Ostatnio internauci ostro skrytykowali rolniczkę, a jak oceniają ją Ania i Grzesiek? Para nie odpowiedziała wprost, ale zwróciła uwagę, że widzowie nie widzą wszystkiego, co dzieje się w domach rolników.

(...) to jest tylko część tego, co się działo, nie wiem, przez tydzień- mówił rolnik.

Grzesiek zwrócił uwagę, że to, co widziemy na ekranie może wyglądać zupełnie inaczej w rzeczywistości.

U nas też tak było w niektórych momentach, znaczy mi się wydawało, że my tam byliśmy troszeczkę nudni co, Ania, czy nie? - zastanawiał się Grzesiek.

Ciężko to też tak ocenić. Dużo rzeczy sie działo tutaj i też nie zostały one pokazane bo wiadomo, że na każdego rolnika tam było 5-7 minut a nagrywani byliśmy caly dzień. Mi na przykład jest przykro, że nie było takiego pięknego ujęcia, jak pływaliśmy sobie łódką- wyznała Ania.

Tego nie było, faktycznie- dodał Grzesiek. Jeszcze bardziej romatycznie mogło być.

Jak widać, Ania i Grzesiek nie odpowiedzieli wprost, jak oceniają Elżbietę, ale zwrócili uwagę na bardzo ważną rzecz dotyczącą programu.

A Wy kibicujecie Elżbiecie? Przypominamy, że o serce rolniczki walczą teraz Stanisław i Marek. Kogo wybierze? Tego dowiemy się już wkrótce!

