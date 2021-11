"Rolnik szuka żony": Rewolucja w życiu Anny Bardowskiej. Rolniczka przeprosiła internautów. Co się stało?

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoją córeczką Liwią. Dziewczynka ma już prawie 7 miesięcy i właśnie przesiadła się do spacerówki. Uczestniczka "Rolnika" postanowiła uwiecznić tę chwilę na zdjęciu i pochwaliła się na Instagramie zadowoloną miną Liwii. Co za urocze zdjęcie! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem Liwii w spacerówce Żona Grzegorza Bardowskiego zdecydowała, że Liwia jest już na tyle duża i może jeździć w spacerówce. Okazuje się, że spacer wyjątkowo się udał, a dziewczynka była zachwycona, co widać po wyrazie jej twarzy. Anna Bardowska zdecydowała się korzystać ze spacerówki, którą kupiła razem z wózkiem marki Espiro. Model wózka Only to opcja 2 w 1 i kosztuje ok. 1 990 zł. Podejrzewam, że gdyby Liwia potrafiła mówić powiedziałaby „w końcu coś widać”. Pierwszy spacer w spacerówce był bardzo udany😍❤️❤️❤️! #espiroonly #espiro #espiromum - napisała Anna Bardowska na Instagramie. Fani Anny Bardowskiej od razu zwrócili uwagę ma zadowoloną minę dziewczynki. Na zdjęciu widać, że jest uśmiechnięta i oglądanie świata z nowej perspektywy bardzo jej się podoba: Jaka zadowolona dama 😍😊 Ale widać, że zadowolona, bo w końcu się uśmiecha! 👍 Liwia jest super, rosnie w oczach. Duzo zdrowka W komentarzach pojawiło się też mnóstwo porównań Liwii do Anny. Obserwatorzy rolniczki uważają, że dziewczynka to istna kopia swojej mamy: Liwia czysta mama 😍 Ania, Liwia jest Twoją małą kopią! Bardzo do Ciebie podobna Śliczna Liwia jak mamusia ❤️❤️ Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie. Faktycznie...