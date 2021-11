Adrian z "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci wspólne zdjęcie z Iloną! Para razem bawiła się na weselu, a partnerka rolnika wyglądała naprawdę świetnie! Adrian i Ilona poznali się na planie ostatniej, szóstej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach. O serce Adriana walczyły wówczas Agata, Wioleta i właśnie Ilona. Ostatecznie okazało się, że to Ilona skradła serce rolnika. Zakochani postanowili spróbować stworzyć szczęśliwy związek, który... trwa do dziś! Para nie ukrywa swojej miłości i chętnie publikuje w sieci wspólne zdjęcia. Ostatnio Ilona zdradziła, że razem wybrali się na krótki urlop w góry, a teraz Adrian pokazał romantyczne zdjęcie z wesela! Adrian i Ilona bawili się na weselu Adrian i Ilona to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie programu "Rolnik szuka żony". Każde zdjęcie Ilony i Adriana opublikowane na Instagramie wzbudza ogromne emocje wśród ich fanów. Tak też było i tym razem! Adrian pochwalił się wspólną fotką z Iloną. Para razem bawiła się na weselu Jeśli dobrze pamiętam to jedno z pierwszych wspólnych zdjęć, a napewno pierwsze wspólne wesele 😍 _______________________ #wesele #zakochanipouszy #selfie #adrianzrolnika #pocałunek- napisał Adrian. Internauci byli zachwyceni zdjęciem Ilony i Adriana. Zobaczcie, co pisali w komentarzach! - Pasujecie do siebie ❤ - Moja ulubiona para😍super👍 - Śliczna para! Jak z obrazka! 😍 - Wspaniała para 😍 az miło popatrzeć ❤️- komentują fani. Zobaczcie zdjęcie Ilony i Adriana! Partnerka rolnika wyglądała ślicznie, prawda? Zobacz także: Jak Ilona z "Rolnik szuka żony" wyglądała kilka lat temu? Zobaczcie! Adrian i Ilona razem na...