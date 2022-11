"Rolnik szuka żony" 9: Trudny czas rozstań, ostateczne decyzje i poważne plany. Nowy zwiastun!

Finał siódmej edycji " Rolnik szuka żony " coraz bliżej! W sieci pojawił się nowy zwiastun odcinka, w którym uczestnicy wybiorą się na randki. Po raz pierwszy widzowie poznają nowego partnera Magdaleny i usłyszą deklaracje ze strony rolniczki. U Pawła i Marty szczęście trwa w najlepsze, a co Ilony i Macieja? Podejmą decyzję, czy chcą kontynuować tę znajomość? Marta Manowska odwiedzi też Józefa i Dawida. Czy u rolników, którzy pożegnali wszystkie swoje kandydatki coś się zmieniło? Co wydarzy się w 11. odcinku "Rolnik szuka żony" 7? Romantyczne wyjazdy, spotkania tylko we dwoje z dala od gospodarstwa sprawiają, że uczestnicy otworzą się na poważniejsze deklaracje. Wygląda na to, że Magdalena znalazła szczęście u boku Kuby: Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa - mówi wprost Magdalena w zwiastunie. A co będzie się działo u Marty i Pawła? Ta para znów pozytywnie zaskoczy widzów! Rolnik podczas wspólnej kolekcji zaplanuje ich kalendarz spotkań, widać, że wcale nie chcą się rozstawać. Tu chyba można mówić już o prawdziwych uczuciach! Staram się jakieś wady znaleźć, ale nie ma nic- mówi wprost Paweł o swojej wybrance, a Marta dodaje: Wszystko się jakoś tak fajnie układa Z kolei u Ilony i Macieja wygląda na to, że randka przebiegnie w świetnej atmosferze, a rolnik wprost mówi o rodzinie: Jestem gotowy na założenie rodziny - deklaruje z rozmarzonym wzrokiem Maciej. Zdecyduje się kontynuować znajomość z Iloną? Jakie decyzje podejmą pozostali rolnicy i rolniczka? Dowiemy się już w niedzielę o 21.15! Zwiastun "Rolnik szuka żony" w całości obejrzycie tutaj! Zobacz także: Martyna i Mateusz z "Rolnik szuka żony" flirtują ze sobą! „Jakbyś była owocem, to...