"Rolnik szuka żony" 9: Tak wyglądają domy uczestników nowej edycji. Lepiej niż w pałacu Stanisława?

Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 zdecydował się opublikować zdjęcie swojego domu i zdradził, że wcale nie mieszka w pałacu , który widzowie hitu Telewizji Polskiej zobaczyli na ekranie. Zabytkowy dworek należy do rodziców rolnika, ale on sam przeprowadził się tam jedynie na czas remontu swojego mieszkania. Stanisław wyznał też, że wspominał o tym w programie, ale nie zostało to pokazane... Reakcja widzów na ten wpis była natychmiastowa! Przeczytajcie te komentarze... Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 zdecydował się pokazać swoje mieszkanie! Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 od początku wywołuje spore kontrowersje swoim zachowaniem. Na ekranie widać, że jest zdystansowany wobec swoich kandydatek i chłodno z nimi rozmawia , co wywołało falę krytyki w sieci. Okazuje się, że jednym wpisem na Instagramie powoli zmienia podejście widzów do swojej osoby! 26-letni rolnik zdecydował się na odważne wyznanie i zdradził, że wcale nie mieszka w białym pałacu . To nie wszystko pokazał, jak wygląda jego dom, który akurat remontuje. Co ciekawe Stanisław twierdzi, że wspominał o tym wielokrotnie przed kamerami, ale dotychczas nie zostało to pokazane na ekranie : #przeprowadzka🏠 Nie, nie mieszkam w tym białym domu🤪. Przeprowadziłem się ponad miesiąc temu do starego budynku, który aktualnie remontuje. Mówiłem o tym wielokrotnie przed 🎥 ale chyba nie chciała tego usłyszeć ;) Na swoim najlepiej! - napisał Stanisław na Instagramie. Jedna z Internautek zapytała wprost, dlaczego rolnik nie przyjmował kandydatek w swoim domu: Ale jak to nie twój dom to dlaczego przyjmowałeś tam dziewczyny ? Stanisław odpowiedział i napisał wprost: dlatego, że w moim aktualnym trwał już remont :) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Pałac Stanisława...