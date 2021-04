Rolnik szuka żony 8. Tak mieszkają uczestnicy najnowszej edycji! Te wnętrza zachwycają

Zerowy odcinek ósmej edycji "Rolnik szuka żony" wzbudził mnóswto emocji! Fani programu nie mają wątpliwości, że zapowiada się jedna z najciekawszych edycji. Uwagę Internautów zwróciła 28-letnia Kamila, która zajmuje się produkcją pieczarek. Jej uroda wywołała mnóstwo emocji, ale okazuje się, że wnętrza domu rolniczki też zasługują na uwagę. Kamila ma bardzo nowoczesny dom z bielą i złotem w roli głównej.

Po pierwszym odcinku tytuł najsympatyczniejszego rolnika trafił do Stanisława. 26-latek ma bardzo poważne podejście do życia i z pewnością nie będzie narzekał na ilość listów. A dom, w którym mieszka, to prawdziwy pałac!

Zobaczcie wszystkie wnętrza kandydatów na uczestników "Rolnik szuka żony" 8!

Stanisław z „Rolnik szuka żony” może pochwalić się imponującym domem, który został wybudowany w dworkowym stylu. Na uwagę zasługują duże okna i piękna kuchnia.

mat. prasowe TVP

Widać, że rolnik bardzo ceni sobie stylowe wnętrza i przywiązuje uwagę do detali.

mat. prasowe TVP

W zerowym odcinku „Rolnik szuka żony” 8 na uwagę zasługuje drewniany dom 56-letniej Elżbiety. W okolicy znajduje się też staw i imponujący ogród. Tylko spójrzcie!

Instagram/ Rolnik szuka zony TVP

Najwięcej emocji w odcinku z wizytówkami wzbudziła Kamila. Rolniczka miała być księgową, ale ostatecznie zdecydowała się zająć produkcją pieczarek. Kamila może pochwalić się bardzo nowoczesnym domem, w którym króluje biel, złote dodatki i stylowe dekoracje.

fot. zwiastun Rolnik szuka zony

Wśród kandydatów na uczestników do ósmej edycji "Rolnik szuka żony" pojawił się również Emil, który w poprzedniej edycji walczył o serce Magdaleny. Rolnik po raz pierwszy podzielił się swoją dramatyczną historią.

Miłości w programie szuka też 37-letni Łukasz. Spójrzcie, jak mieszka rolnik.