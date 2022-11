"Rolnik szuka żony" 9: Mateusz pokazał zdjęcie z randki i zablokował komentarze

Magdalena " Rolnik szuka żon y" jest jedyną rolniczką siódmej edycji programu. Piękna 27-latka już od pierwszego odcinka wzbudziła ogromne zainteresowanie i zebrała nawet rekordową ilość listów . W ostatnim odcinku Magda wybrała trzech uczestników, których zaprosiła do swojego gospodarstwa, a wśród nich pojawił się Mateusz . Mężczyzna w ostatnim odcinku wzbudził niemałe kontrowersje swoim zachowaniem i najmocniej walczył o dziewczynę z pozostałymi kandydatami . Ostatecznie udało się i Magda zaprosiła go do swojego domu, co nie do końca pozytywnie przyjęli niektórzy fani programu, według których mężczyzna zgłosił się do "Rolnika", aby zdobyć popularność . A jaki jest na co dzień Mateusz? Faktycznie zależy mu na popularności? Wystarczy spojrzeć na jego Instagram! Przystojny Mateusz z "Rolnik szuka żony" 7 zostanie gwiazdą programu? Mateusz z "Rolnik szuka żony" mieszka w Trójmieście, gdzie pracuje w restauracji. Mężczyzna studiował na Akademii Morskiej w Gdyni, ale ostatecznie nie zdecydowała się na zawód marynarza. W wizytówce przedstawił się jako mężczyzna wrażliwy i lubiący kontakt z naturą. Ma nawet kota, którego znalazł w lesie i zdecydował się zapewnić mu dom. Do tej pory jego życie toczyło się wokół wielkiego miasta, czy odnajdzie się na wsi? Jak prywatnie spędza czas Mateusz z "Rolnika"? Na Instagramie kandydata Magdaleny widać, że jest prawdziwą duszą towarzystwa. Często podróżuje i spotyka się ze znajomymi. Widać, że uwielbia różnego rodzaju imprezy i chwali się swoimi tatuażami, których ma całkiem sporą kolekcję. Na uwagę zasługuje też nazwa, jaką Mateusz ma na swoim Instagramie -" mati_rolniq " - to brzmi dosyć wymownie! Czyżby uczestnik już został...