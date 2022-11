"Rolnik szuka żony" 9: Internauci oburzeni zachowaniem kandydatek Mateusza! "Błaznowały i drwiły z niego"

Zaskakujący zwrot u Mateusza z "Rolnik szuka żony" 9! Po tym, co wydarzyło się w jego gospodarstwie internauci nie szczędzą gorzkich słów jego kandydatkom... Co się tam wydarzyło?

Mateusz z "Rolnik szuka żony" nie tylko nie znalazł swojej drugiej połówki wśród zaproszonych kandydatek, ale był też narażony na zaskakujące zachowanie uczestniczek, które przyjechały do jego gospodarstwa. Rolnik podziękował im wszystkim i nie ukrywał, jak trudne to było doświadczenie związane z szokującymi wiadomościami, które zostały mu udostępnione. Kandydatki Mateusza przesadziły? Internauci nie mają wątpliwości!

Internauci stają w obronie Mateusza z "Rolnik szuka żony" 9! Co się wydarzyło?

Mateusz z "Rolnik szuka żony" 9 pożegnał wszystkie swoje kandydatki, ale wcześniej dał im szansę na szczerą rozmowę. Niestety sytuacja potoczyła się inaczej! Karolina odpowiadała półsłówkami i ostatecznie przyznała, że miała kontakt z Zuzą, a Martyna wydawała się zaskoczona takim obrotem spraw. Mateusz z "Rolnik szuka żony" ostatecznie pożegnał swoje kandydatki z klasą, a w sieci zawrzało! Internauci nie mają wątpliwości, że kandydatki rolnika zachowały się nie w porządku i jeśli faktycznie krytykowały go za plecami, obgadywały i źle mówiły o jego gospodarstwie, to rolnik i tak z klasą je pożegnał, choć widać było, że bardzo przeżył to, co się wydarzyło!

I super decyzja. Trochę błaznowały i drwiły z niego, a chłopak dobrze zrozumiał, że nie na tym to polega. Bravo Jeśli faktycznie obgadały jego dom rodzinny i gospodarstwo, to i tak łagodnie postąpił. Tak się nie robi. A do tego to umawianie się między sobą, że nie będą rywalizowały To w końcu pojechały tam dla Rolnika, czy koleżanek szukać? Zakłamanie Karoliny to aż jej uszami wychodzi, doskonale wiedziała co jest na rzeczy

W komentarzach pojawiły się też spekulacje na temat tajemniczych wiadomości, jakie miał otrzymać Mateusz z "Rolnika". Sądzicie, że to Zuza stoi za tym wszytskim?

Pewnie Mateusz się dowiedział od Zuzi pewnych rzeczy o dziewczynach np. co myślą o nim, o jego gospodarstwie i chociaż widać że strasznie się na nich zawiódł to im grzecznie podziękował..

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Mateusz pokazał wymowne zdjęcie. Po programie znalazł miłość?

Internauci piszą wprost, że wcześniejsza krytyka rolnika okazała się bezpodstawna, bo jak się okazuje, to nie on ponosił winę za napiętą atmosferę podczas pobytu jego kandydatek. Rolnik chciał znaleźć miłość, ale nie spodziewał się paktu, który mogły zawrzeć dziewczyny:

Szkoda chłopaka. Pierwszego dnia, gdy dziewczyny do niego przyjechały widać było tą energię, radość! Z każdym kolejnym dniem przygasał... Wygląda to tak, jakby przyjechały kumpelki na wakacje. Zuza wydała Karolinę, takie przyjaciółki...chyba zapomniały po co tutaj są! Dobrze zrobił, i tak długo wytrzymał Szkoda mi jednak chłopaka wziął program na serio ...widać że jest tak naprawdę uczuciowy chłopak. Słabe zachowanie obgadywanie chłopaka za plecami ...Zuza z zemsty załatwiła dziewczyny ale same są sobie winne . Ustaliły co będą robić......a nie o to tu chodzi ....

Jeśli chodzi o Mateusza to mam wrażenie ze w wizytówce i pierwszych odcinkach sprawiał wrażenie otwartego wesołego faceta a im bliżej finału tym coraz bardziej depresyjnie oglada się te odcinki

Screen Rolnik szuka żony 9

Fani "Rolnika szuka żony" współczują Mateuszowi i mają nadzieję, że dojdzie do siebie po tym trudnym doświadczeniu: